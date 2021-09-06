Три свалки на севере Петербурга разберут до конца ноября

Отдел хозяйства и благоустройства Выборгского района отчитался о работах, проведенных за последние два года. В течение этого периода было вывезено около 110 000 тысяч кубометров мусора, или 11 тысяч грузовиков.



Как сообщили в пресс-службе Смольного 6 сентября, в 2020-м были разработаны проекты на устранение трех нелегальных свалок. Отходы общим объемом около 37 тысяч кубометров вывезут до конца ноября текущего года.



В отделе хозяйства и благоустройства Выборгского района добавили, что постоянно следят за выявлением свалок на административно-территориальной единице города. Как правило, несанкционированные склады отходов образуются на лесополосах, в промзонах, а также вблизи КАДа.

