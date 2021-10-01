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Тоннель у Гренадерского моста одели в металл

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Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
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CПб ГБУ «Мостотрест» полностью завершило работы в тоннеле у Гренадерского моста в Выборгском районе Петербурга. Новая облицовка эстетичнее и крепче.

Как сообщает 1 октября пресс-служба организации, вместо окрашенного бетона стены тоннеля под Гренадерским мостом на Выборгской набережной облицевали современными стальными металлокассетами. «Такая облицовка не только придает стенам сооружения эстетичный вид, но и даст дополнительную защиту его конструкциям», — отмечают специалисты «Мостотреста».

Как было. Скриншот «Яндекс.Панорамы»
Как было. Скриншот «Яндекс.Панорамы»
Как стало
Как сталоФото: CПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
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Работы в тоннеле начались 15 июля. До 13 сентября они сопровождались ограничениями движения: перекрывали сначала полосу безопасности в направлении Выборгской, а затем в сторону Пироговской набережной. После снятия ограничений специалисты еще завершали отделку стен. В общей сложности на обеих стенах тоннеля уложили 1700 квадратных метров облицовки.

Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»

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Комментарии (1)

f0ntan
Дождемся летом урагана или усиления ветра, которые будут отрывать эти раскрашенные металлокассеты прямо в проезжую часть тоннеля. И тогда будет видно, что лучше, эти металлокассеты, или покраска тоннеля
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