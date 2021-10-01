CПб ГБУ «Мостотрест» полностью завершило работы в тоннеле у Гренадерского моста в Выборгском районе Петербурга. Новая облицовка эстетичнее и крепче.
Как сообщает 1 октября пресс-служба организации, вместо окрашенного бетона стены тоннеля под Гренадерским мостом на Выборгской набережной облицевали современными стальными металлокассетами. «Такая облицовка не только придает стенам сооружения эстетичный вид, но и даст дополнительную защиту его конструкциям», — отмечают специалисты «Мостотреста».
Работы в тоннеле начались 15 июля. До 13 сентября они сопровождались ограничениями движения: перекрывали сначала полосу безопасности в направлении Выборгской, а затем в сторону Пироговской набережной. После снятия ограничений специалисты еще завершали отделку стен. В общей сложности на обеих стенах тоннеля уложили 1700 квадратных метров облицовки.