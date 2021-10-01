Георгий Романов — сын Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Любопытно, что у Георгия Владимировича еще есть шансы на престол в Великобритании. Он прапраправнук королевы Виктории и 140-й в очереди на наследование.



Его мать Мария Владимировна — внучка великого князя Кирилла Владимировича, который с приходом большевиков и уже в изгнании объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.



Итальянка Ребекка Беттарини — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в аэрокосмической отрасли, писала детективные романы, сейчас также занимается благотворительностью.



Пара рассказывала, что знакомы они с детства, а роман начался после случайной встречи в Брюсселе в 2012 году. Летом прошлого года Ребекка после церемонии в Петропавловском соборе стала православной христианкой Викторией Романовной.



Фактически Георгий Михайлович и Виктория Романовна уже муж и жена, они зарегистрировали брак в одном из загсов Москвы.