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И Георгий Романов поцеловал молодую жену. Поймать букет невесты у Исаакиевского не получилось

После венчания в соборе Романовы уехали в крепость

В Петербурге завершилась церемония венчания наследника дома Романовых Георгия Владимировича и дочери дипломата Ребекки Беттарини, проходившая в Исаакиевском соборе.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», новобрачные и гости сделали общее фото на фоне алтаря. Протоиерей Александр Ткаченко попросил всех оставаться на местах, чтобы их высочества могли выйти из храма.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Перед тем, как сесть в машину и уехать в Петропавловскую крепость, где празднование продолжится в закрытом режиме, молодые позировали фотографам и целовались, гости в это время кричали: «Горько!».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Многие ждали одного из ключевых моментов бракосочетания, когда невеста по традиции бросает букет. Но не дождались. Букет из кефирно-розовых орхидей уехал в крепость.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В Петербурге 1 октября состоялась первая более чем за сто лет свадьба Романовых. В Исаакиевский собор

приглашены были полторы тысячи человек. Венчал молодых митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Фонтанка» подробно рассказывала о гостях, угощениях, кольцах, платье невесты и других запланированных в рамках торжества мероприятиях . Наследник Императорского дома дал «Фонтанке» интервью.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Георгий Романов — сын Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Любопытно, что у Георгия Владимировича еще есть шансы на престол в Великобритании. Он прапраправнук королевы Виктории и 140-й в очереди на наследование.

Его мать Мария Владимировна — внучка великого князя Кирилла Владимировича, который с приходом большевиков и уже в изгнании объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.

Итальянка Ребекка Беттарини — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в аэрокосмической отрасли, писала детективные романы, сейчас также занимается благотворительностью.

Пара рассказывала, что знакомы они с детства, а роман начался после случайной встречи в Брюсселе в 2012 году. Летом прошлого года Ребекка после церемонии в Петропавловском соборе стала православной христианкой Викторией Романовной.

Фактически Георгий Михайлович и Виктория Романовна уже муж и жена, они зарегистрировали брак в одном из загсов Москвы.

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Комментарии (3)

266314401
Молодожена зовут Георгий Михайлович, а не Георгий Владимирович.
IgorИгорь
Интересно бы узнать, кто из руководителей города и страны дал добро на это замечательное событие, за кого нужно будет потом двумя руками голосовать?
efela
Дорогая передача, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
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