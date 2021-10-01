Как сообщает корреспондент «Фонтанки», новобрачные и гости сделали общее фото на фоне алтаря. Протоиерей Александр Ткаченко попросил всех оставаться на местах, чтобы их высочества могли выйти из храма.
Перед тем, как сесть в машину и уехать в Петропавловскую крепость, где празднование продолжится в закрытом режиме, молодые позировали фотографам и целовались, гости в это время кричали: «Горько!».
Многие ждали одного из ключевых моментов бракосочетания, когда невеста по традиции бросает букет. Но не дождались. Букет из кефирно-розовых орхидей уехал в крепость.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В Петербурге 1 октября состоялась первая более чем за сто лет свадьба Романовых. В Исаакиевский собор
приглашены были полторы тысячи человек. Венчал молодых митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Фонтанка» подробно рассказывала о гостях, угощениях, кольцах, платье невесты и других запланированных в рамках торжества мероприятиях . Наследник Императорского дома дал «Фонтанке» интервью.