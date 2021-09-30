Фото: georgiyromanov.ru Поделиться Поделиться







Кто

Ожидается, что среди приглашенных будет много знаменитостей, а первыми в списке гостей указаны исключительно короли и принцы:

Титулярный король албанцев Лека II Зогу и его супруга, актриса и певица Элия Захария

Принцесса Лея Бельгийская, вдова Александра Бельгийского, сына короля Леопольда III

Последний царь Болгарии Симеон II и его супруга Маргарита, дальняя родственница испанского короля Хуана Карлоса

Принц Иоахим Мюрат, потомок и тезка неаполитанского короля, шурина Наполеона Бонапарта, и его супруга, принцесса Ясмин



Племянник правящего князя Лихтенштейна принц Рудольф и принцесса Тилсим

Принц Филипп и принцесса Изабель Лихтенштейнская

Потомок королей Португалии, герцог Браганса Дуарте Пиу и герцогиня Изабел

Брат эмира Катара, шейх Мохаммед бин Хамад бин Халифа Аль Тани

Мать короля Испании Филиппа VI, королева София

Кроме того, на церемонии будут присутствовать Пьетро Беретта (угадать род деятельности можно по фамилии), премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Сара Фаберже, Павел Астахов, Мария Захарова как представитель российского МИДа, православный предприниматель Константин Малофеев. Не исключено, что появится и петербургский губернатор Александр Беглов.

Ну и немного о самом великом князе и его избраннице.

Георгий Романов — сын Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна.

Его мать Мария Владимировна — внучка великого князя Кирилла Владимировича, который с приходом большевиков и уже в изгнании объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом.

Не все из потомков рода Романовых согласны с титулом жениха «его императорское высочество государь наследник цесаревич и великий князь». Однако право на титул в семье Георгия Романова объясняют тем, что дед великого князя не допустил морганатического брака (брак между лицами неравного положения).

Любопытно, что у Георгия Владимировича еще есть шансы на престол в Великобритании. Он прапраправнук королевы Виктории и 140-й в очереди на наследование. И еще один монарший шанс у него есть как у австрийского принца, теоретически Георгий может претендовать на титул курфюрста Бранденбурга.

Георгий Михайлович родился в Мадриде, работал в Европарламенте и Еврокомиссии, был советником директора «Норильского никеля». Сейчас занимается благотворительностью. Подробное интервью с ним можно прочитать на «Фонтанке».

Итальянка Ребекка Беттарини — дочь посла Италии в Бельгии. Работала в аэрокосмической отрасли, писала детективные романы, сейчас тоже занимается благотворительностью.

Пара рассказывала, что знакомы они с детства, а роман начался после случайной встречи в Брюсселе в 2012 году. Летом прошлого года Ребекка после церемонии в Петропавловском соборе стала православной христианкой Викторией Романовной.



Где

Приглашенные на венчание гости посмотрят друг на друга еще вечером накануне церемонии. Приветственный ужин пройдет 30 октября во Владимирском дворце, ныне — Доме ученых, и не случайно именно там — раньше дом был резиденцией прадеда Георгия, великого князя Владимира Александровича.

Уточняется, что будет примерно 300 гостей и живая музыка. Судя по заявленным спонсорам, кормить приглашенных великий князь и его супруга доверили Евгению Пригожину и его Concord Catering. Другие спонсоры — итальянский винный дом Brugnano, сицилийские виноделы Fardella della Ripa и производители шампанского из Франции Boërl & Kroff. Свадебный торт готовит бельгийский кондитер Майкл Льюис-Андерсон. Он много лет кормит сладостями бельгийский королевский двор, угощал и королеву Елизавету II в ее 89-й день рождения.



В полдень следующего дня, 1 октября, полторы тысячи человек соберутся в Исаакиевском соборе, чтобы посмотреть на первую более чем за сто лет свадьбу Романовых. Венчать их будет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



Фактически Георгий Михайлович и Виктория Романовна уже муж и жена, они зарегистрировали брак в одном из загсов Москвы.



Что тоже символично, чин обручения Романова и Беттарини прошел в Троицком соборе костромского Ипатьевского монастыря — месте призвания на русский престол в 1613 году Михаила Федоровича Романова.



Венчание продлится два часа, к вечеру только треть гостей ждут в Этнографическом музее (обратите внимание — касса для посетителей закроется в три часа дня, в четыре выгонят всех посетителей). И тут тоже символизм — музей основан Николаем II. Нынешний великий князь приходится праправнуком двоюродному брату последнего русского императора.

На следующий день после венчания в официальной программе запланировано привезти 700 человек в Константиновский дворец. Бранч, представление, аукцион. Вечер закончится концертом в честь открытия Российского императорского музыкального общества.

В чем

Обручальное кольцо, которое уже год красуется на руке Виктории Романовны, ее супругу в восемнадцатилетнем возрасте передала мать с наказом вручить возлюбленной. В официальном сообщении от императорского дома рассказывается, что рубин в центре кольца символизирует любовь, а два бриллианта по сторонам от него — чистоту и силу. Это традиционное кольцо для дома Романовых.



Как именно будут выглядеть кольца, которыми пара обменяется в Исаакиевском соборе, неизвестно. Подготовили их для монаршей семьи в Доме Фаберже. Парижский дом Chaumet изготовил для супруги великого князя тиару Lacis — белое золото и 438 бриллиантов, в центре весом в 5 карат. На ее создание ушло 800 часов.

Для церемонии платье Беттарини шьет голливудский модельер Рим Акра. В нарядах ее дизайна появлялись на различных мероприятиях Бейонсе, Мадонна, Анджелина Джоли, Мелания Трамп и еще множество знаменитостей. Отмечается, что сшили платье из итальянского шелка. Модельер Диана Самарина и ее команда сделали для итальянки семиметровую накидку. «Фата украшена золотым гербом с ручной вышивкой и декоративными элементами, которым более 100 лет», — описала свою работу мастер.

Этот же дизайнерский дуэт подготовил для Виктории второе платье, на торжественный прием.

Кто и что шьет для великого князя, неизвестно.

Как сообщалось на «Царьграде», после церемонии наряды жениха и невесты сдадут в Русский музей.



Ну и главный вопрос — сколько?

Точная сумма всех затрат на торжество не разглашается, как и карман, из которого платят.

Сколько стоят платья от Рим Акра, выяснить из открытых источников не удалось. Ни одна из невест, с которыми работала дизайнер, стоимость заказа не раскрывала. Модельер создала одно из самых дорогих подвенечных нарядов в мире, его оценивали больше чем в два миллиона долларов.

С тиарой от Chaumet вопрос цены тоже неоднозначный. New York Times писал, что минимальная стоимость на уровне 300 тысяч долларов. Тиару из семьи Мюратов, которые будут в числе гостей великого князя, в 2012 году продавали на аукционе со стартовой ценой в 1,5 млн долларов.

Обручальные кольца от «Фаберже» из открытого каталога ювелирного дома стоят минимум 300 тысяч рублей. Но в этом случае их делают на заказ под личным руководством правнучки Карла Фаберже Сары, также приглашенной на венчание. На сколько разумно умножить цену из каталога, вопрос открытый.

«Конкорд» предлагает минимальную цену за свадебный банкет в 2500 рублей с человека. Если арендовать все залы Константиновского дворца согласно предложению с сайта его официального сервис-агента, выходит чуть больше миллиона. Сложно себе представить, что накрыть столы на 700 гостей, часть из которых короли, принцы и шейхи, будет стоить Романовым лишь какие-то три миллиона рублей. Еще сложней представить, сколько это стоит на самом деле.

Звучало, что после венчания пара отправится в свадебное путешествие на поезде — изучать дальние уголки России. Вряд ли за 3 тысячи рублей в плацкартном вагоне.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

