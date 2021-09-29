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После гибели вдовы Мравинского свыше 100 предметов его семьи переданы Театральному музею

Следственный комитет передал Театральному музею вещи семьи Мравинских

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Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге получил на временное хранение от Следственного комитета свыше 100 предметов, принадлежавших семье великого дирижера Евгения Мравинского. Об этом 29 сентября сообщил комитет по культуре.

Среди вещей, которые хранила до самой своей смерти при пожаре 20 сентября 2021 года его вдова, — уникальные музыкальные инструменты, дневники и мемориальные предметы.

В комитете по культуре уточняют: в завещании Александра Вавилина указала, что просит передать все инструменты, записи, дневники и книги именно в этот музей. Временный характер хранения объясняется тем, что предметы передаются срочно, для обеспечения их сохранности, до официального вступления в права наследования, что произойдет позднее.

В музее, куда ранее Вавилина уже передавала другие личные вещи семьи, пообещали представить их на выставке к 120-летию Евгения Мравинского в 2023 году.

Вдова дирижера и пианиста, народного артиста СССР Евгения Мравинского скончалась при пожаре в квартире на Петровской набережной, произошедшем 20 сентября. Александре Вавилиной, профессору кафедры деревянных духовых инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории, было 93 года.

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