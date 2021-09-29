После гибели вдовы Мравинского свыше 100 предметов его семьи переданы Театральному музею

Музей театрального и музыкального искусства в Петербурге получил на временное хранение от Следственного комитета свыше 100 предметов, принадлежавших семье великого дирижера Евгения Мравинского. Об этом 29 сентября сообщил комитет по культуре.



Среди вещей, которые хранила до самой своей смерти при пожаре 20 сентября 2021 года его вдова, — уникальные музыкальные инструменты, дневники и мемориальные предметы.



В комитете по культуре уточняют: в завещании Александра Вавилина указала, что просит передать все инструменты, записи, дневники и книги именно в этот музей. Временный характер хранения объясняется тем, что предметы передаются срочно, для обеспечения их сохранности, до официального вступления в права наследования, что произойдет позднее.

