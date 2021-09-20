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В пожаре на Петровской набережной погибла вдова дирижера Мравинского, педагог консерватории Александра Вавилина

Вдова дирижера Мравинского Александра Вавилина погибла в квартирном пожаре на Петровской набережной в Петербурге

Пожар в Петроградском районе унес жизнь 93-летней заслуженной артистки РСФСР, действующего педагога консерватории, вдовы известного дирижера Евгения Мравинского Александры Вавилиной.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 20 сентября в консерватории. Вавилина до последних дней преподавала. С бытовыми и транспортными вопросами ей помогала помощница, которой в момент возгорания в квартире не было.

Как говорили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Петровской набережной, дом 4 поступило в 13:08. В коридоре и на кухне четырёхкомнатной квартиры в жилом доме выгорела обстановка на площади в 30 кв. м. Пожар удалось ликвидировать к 13:42. В квартире нашли тело погибшей. По словам очевидцев, с этажа выше пожарные вынесли пожилого маломобильного человека и передали его скорой.

© Фонтанка.Ру

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