В пожаре на Петровской набережной погибла вдова дирижера Мравинского, педагог консерватории Александра Вавилина

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 20 сентября в консерватории. Вавилина до последних дней преподавала. С бытовыми и транспортными вопросами ей помогала помощница, которой в момент возгорания в квартире не было.



Как говорили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Петровской набережной, дом 4 поступило в 13:08. В коридоре и на кухне четырёхкомнатной квартиры в жилом доме выгорела обстановка на площади в 30 кв. м. Пожар удалось ликвидировать к 13:42. В квартире нашли тело погибшей. По словам очевидцев, с этажа выше пожарные вынесли пожилого маломобильного человека и передали его скорой.

