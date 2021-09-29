Минкульт рассказал, куда чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

Петербургский Центральный выставочный зал «Манеж» стал третьей по популярности площадкой среди пользователей «Пушкинской карты». Абсолютным лидером по привлекательности оказался Новосибирский театр оперы и балета, а второе место занял московский театр МДМ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 сентября сообщила министр культуры Ольга Любимова.

С первого сентября карту оформили больше 2,3 миллиона человек. Чаще всего молодые люди покупают билеты в Москве и Петербурге. Также в лидерах по активности — Новосибирская область, Республика Татарстан и Свердловская область. Молодые люди стараются сразу не потратить всю выделенную сумму: как заметила Любимова, сейчас средний чек владельца карты — около 700 рублей.



«Пушкинскую карту» в виртуальном виде или в формате пластиковой карты могут получить россияне с 14 до 22 лет, после чего на счёт зачисляются три тысячи рублей. Деньги можно потратить только на культурные события, которые проходят на площадках, участвующих в программе, — и не только в своем городе. О том, как работает система, «Фонтанка» подробно рассказывала в формате карточек.

