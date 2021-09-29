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Минкульт рассказал, куда чаще всего ходят по «Пушкинской карте»

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Петербургский Центральный выставочный зал «Манеж» стал третьей по популярности площадкой среди пользователей «Пушкинской карты». Абсолютным лидером по привлекательности оказался Новосибирский театр оперы и балета, а второе место занял московский театр МДМ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 29 сентября сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Подводя первые итоги программы, она отметила, что к системе подключились 1 836 культурных организаций по всей стране: среди них — 545 театров, 574 музея и 118 концертных площадок.

С первого сентября карту оформили больше 2,3 миллиона человек. Чаще всего молодые люди покупают билеты в Москве и Петербурге. Также в лидерах по активности — Новосибирская область, Республика Татарстан и Свердловская область. Молодые люди стараются сразу не потратить всю выделенную сумму: как заметила Любимова, сейчас средний чек владельца карты — около 700 рублей.

«Пушкинскую карту» в виртуальном виде или в формате пластиковой карты могут получить россияне с 14 до 22 лет, после чего на счёт зачисляются три тысячи рублей. Деньги можно потратить только на культурные события, которые проходят на площадках, участвующих в программе, — и не только в своем городе. О том, как работает система, «Фонтанка» подробно рассказывала в формате карточек.

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Комментарии (2)

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Спасибо за хорошие новости. Хоть немного почувствовать принадлежность к нации - носителю культуры, а не.... Стоп. Перечислять погань в едином тексте с радостным - ФУ.
Ура "Пушкинской карте". Браво организаторам.
Бис для пенсов, ну хоть чуть-чуть, а то вход в парк Петергофа - 450 руб. Но раз в месяц - бесплатно. А в Александрию (парк) - 200. Совсем директор очумела, но что и ждать от профессионала "подружка МВИ, спец по канализационным сетям". Она ж не МБПиотровский, или ВАДементьева (в Павловский парк - 50 руб.)
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