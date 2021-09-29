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Петербурженка переболела коронавирусом и начала превращаться в «ковидную блондинку». В городе есть еще как минимум один такой случай, а в Москве женщина даже обратилась с этой проблемой к трихологу — из-за ковида она больше не брюнетка. Специалисты, опрошенные «Фонтанкой», говорят, что ничем, кроме ковида, такой эффект не объяснишь. Корни происходящего, вероятно, надо искать в меланиновых клетках волосяных фолликул, но в конкретных механизмах воздействия вируса на цвет волос еще предстоит разобраться с научной точки зрения.

«Такого я еще никогда не видела», — сказала женщина-парикмахер, проведя расческой по волосам 32-летней петербурженки. Отросшие корни выглядели так, словно пришла пора их подкрашивать. Но клиентка никогда в жизни не использовала никаких пигментов или обесцвечивающих средств для волос. Зато полтора месяца назад она перенесла коронавирус в средней форме.

Ирина болела в общей сложности месяц — с 15 июля по 15 августа. Почти половину этого срока пришлось провести в больнице с пневмонией. Пропавшее из-за ковида обоняние полностью не восстановилось до сих пор, ощущение постоянной усталости и «тумана» в голове тоже уходят медленно и нехотя.

«Волосопад тоже был, но постепенно сходит на нет, новые волосы растут, — говорит Ирина. — На днях я пошла в парикмахерскую и там выяснилось, что у меня изменился цвет волос. Отрастают более светлые, чем были. Мастер сказала, что по срокам отросшее совпадает с перенесенной мною «короной». Я никогда в жизни волосы не красила. И дальше не собираюсь».

Проведя небольшой опрос среди стилистов и колористов, «Фонтанка» выяснила, что изменение цвета волос после коронавирусной инфекции — случай редкий, но не единичный.



Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Похожий случай наблюдал у своей 22-летней клиентки петербургский стилист Алекс. «Волосы после коронавируса стали отрастать на тон-полтора светлее, — рассказал мастер. — Исходный цвет 6–7, а корни 7,5–8 (грубо говоря, был темный блонд, а стал блонд светлый). Девушка переносила ковид не очень тяжело, с поражением лёгких около 30 % . Но в целом на протяжении всей болезни держалась температура 38. Осложнений не было».

При этом структура волос не меняется, эффект отражается только на цвете. Московский трихолог и дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Егорова подтвердила «Фонтанке», что коронавирус может оказывать такое влияние на организм. «У 43-летней женщины после ковида стали расти волосы на два тона светлее, — рассказала Татьяна Егорова. — Она была жгучей брюнеткой, а волосы начали расти русые. Болела тяжело, в стационаре. Такого я раньше не встречала. Механизм действия коронавируса на организм человека предстоит изучать еще не один год. Часто после ковида у взрослых и детей буквально отслаиваются ногти. Причем не с кончиков, а отходят по линии роста, прямо от кутикулы. Известны массовые случаи алопеции, которая начинается у людей спустя два месяца после перенесенного заболевания. Волосы выпадают просто пачками. Одна из моих пациенток из-за этого даже парик купила. Сейчас я колю ей мезотерапию, чтобы стимулировать рост новых волос. Все фолликулы там сохранены, и волосы восстановятся».



Эксперт отметила, что статистики, которая позволила бы сделать научные выводы о причинах коронавирусного осветления волос, пока очень мало — но со временем таких случаев будет фиксироваться всё больше.

Профессор Российской медицинской академии последипломного образования, трихолог Юлия Галлямова с этим эффектом не сталкивалась, но не отрицает, что коронавирус может влиять на организм таким образом.

«Меланоциты (клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин, определяющий цвет кожи, волос и глаз. — Прим. ред.), которые содержатся в волосяном фолликуле, подвержены внешним воздействиям, особенно иммунным, — сказала Юлия Галлямова «Фонтанке». — Например, в случае гнездной алопеции (аутоиммунное заболевание волосяных фолликулов, начинается с появления одного или нескольких небольших участков облысения. — Прим. ред.) выпадают именно пигментированные волосы, потому что клетки иммунной системы разрушают меланоциты. Заболевание ветилиго тоже связано с чувствительностью меланоцитов. Возможно, посветление тона волос после ковида связано с тем, что какая-то часть меланоцитов подверглась иммунной атаке. Это — теоретический вывод, основанный на существующих знаниях анатомии и иммунологии. Но мы часто видим изоморфные (измененные. — Прим. ред.) реакции после перенесенной коронавирусной инфекции: стойкие аллергические процессы, экземы, себорейные дерматиты и крапивница. Эти реакции тяжело поддаются традиционным способам лечения».



Часто постковидные проявления, которых раньше у человека не наблюдалось, указывают на то, что в организме, поборовшем ковид, продолжается воспалительный процесс. И иммунной системе нужно время, чтобы вернуться в нормальный режим.

Похоже, мы получили еще одно зримое доказательство того, что влияние COVID-19 на человека серьезнее, чем сейчас принято думать. Уже доказано, что коронавирус влияет на серое вещество мозга, истончая зоны, ответственные за обоняние, вкус, эмоции и память. Теперь вот еще и взялся обесцвечивать волосы, превращая в блондинок тех, кто к этому никогда не стремился. Здесь могла бы быть шутка про веревочку, натянутую между ушами, но мы воздержимся. Как минимум «ковид-блондинки» — наглядный аргумент против заблуждений «ковид-диссидентов».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»