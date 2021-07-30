«Смерть — не единственный плохой исход ковида». Как вирус влияет на здоровье даже бессимптомных больных

В Свердловской области только официально регистрируется по полтысячи новых заболевших в день Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







О том, какие осложнения может дать коронавирус, известно многое. Но чем больше в мире пациентов, уже перенесших COVID-19, тем яснее, что последствия болезни могут оказаться не менее серьезным испытанием для здоровья, чем она сама. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев начал рассказывать о жизни после ковида. Публикуем его колонку. С самого начала пандемии основной акцент делается на рисках тяжелого заболевания, при котором возникает кислородозависимость, может развиться гипервоспаление (цитокиновый шторм) и случается самый страшный исход — смерть. Основные риски тяжелых исходов сдвинуты по возрасту, и это знание влияет на отношение людей молодого возраста к пандемии. Равно как и постоянное сравнение COVID-19 с ОРВИ.

Неудачи большинства стран при реализации стратегий борьбы с пандемией приводят к тому, что обновленный вирус возвращается и с каждой волной инфицирует все большее количество людей разного возраста. Стратегия «жизнь с ковидом» — это проигрышная стратегия для человечества. Смерть — не единственный плохой исход ковида. Об этом важно знать. И поэтому важно прилагать максимальные усилия для прекращения распространения вируса. Основное: — мультисистемное воздействие; — сложный механизм развития болезни (патогенез); — длительное воздействие болезни на здоровье человека; — значительная неопределенность — мы до сих пор мало знаем.

Вирус возвращается и с каждой волной инфицирует все больше людей разного возраста Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Стадии болезни:

1. Острый ковид — до четырех недель; 2. Продолжающийся симптоматический ковид — до двенадцати недель; 3. Стойкий постковидный синдром — более двенадцати недель. Вторая и третья стадии — это лонг-ковид в просторечии. На сегодняшний день опубликовано как множество отдельных наблюдений за постковидными нарушениями, так и крупные исследования, включающие оценку последствий для здоровья у сотен тысяч людей на протяжении шести-семи месяцев и дольше.

Общее резюме: среди инфицированных у одного из восьми (13,7%) симптомы наблюдаются более двенадцати недель; среди заболевших симптомы лонг-ковида наблюдаются более чем у 50%; у 10–15% детей симптомы наблюдаются более пяти недель, а у 7–8% — двенадцать недель и более; 2/3 перенесших заболевание заявляют о том, что симптомы лонг-ковида влияют на их повседневную деятельность; 20% сообщают о трех симптомах лонг-ковида и больше, 17% — о четырех симптомах и больше. Если симптомы сохраняются дольше двенадцати недель (один из трех с лонг-ковидом), то они будут сохраняться и далее — это стойкие нарушения.



В Свердловской области многие больницы перепрофилировали под лечение пациентов с ковидом Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







После госпитализации 91% пациентов больше шести месяцев испытывают функциональные нарушения: плохая переносимость физических нагрузок, быстрая утомляемость, когнитивные нарушения, нарушения сна, тревожность, депрессия. Более 85% на протяжении семи месяцев после заболевания испытывают рецидивы лонг-ковида, связанные с повышенной физической или умственной нагрузкой, стрессом. По наблюдениям за перенесшими госпитализацию в Англии: в течение шести месяцев каждый третий был повторно госпитализирован (по разным причинам), каждый десятый умер. Это наблюдение было сделано после первой волны, когда большая часть госпитализированных была людьми старшего возраста с разными хроническими заболеваниями.

Частота длительных (более шести месяцев) неврологических и психических нарушений у перенесших ковид: 32% случаев — у лечившихся дома, 39% — у госпитализированных, 46,4% — после отделения реанимации и интенсивной терапии.

«После ИВЛ при COVID-19 наблюдается стойкий когнитивный дефицит: IQ снижается на семь пунктов! Это больше, чем после инсульта или отравления свинцом» Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики

Даже после легкого течения COVID-19 многие пациенты сталкиваются с когнитивными расстройствами: небольшая неэффективность при выполнении задач, требующих рассуждений, анализа, планирования.

Опубликовано несколько работ с оценкой постковидных нарушений у молодых людей (16–30 лет) при COVID-19, не требующем госпитализации: более 50% испытывают разные нарушения в течение шести месяцев: 35% — усталость (7% — сильную усталость), 30% — повышенную потребность в отдыхе, 29% — недостаток энергии, 23% — трудности с подбором отдельных слов, 19% — трудности с концентрацией внимания, 18% — проблемы с памятью. Наивно думать, что большинство из симптомов — это всего лишь легкие проблемы, с которыми можно жить, не обращая на них внимания. Увы, это не так. Необходимы бдительность и внимательное отношение к себе и близким, перенесшим COVID-19.

Ковид оказывает длительное и серьезное влияние на нервную систему, сердечно-сосудистую систему и разные органы. При ковиде может пострадать практически каждый орган.

«Описаны катастрофические тромботические события у молодых людей даже с бессимптомным течением ковида» Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики

Значительная часть людей испытывают симптомы вегетативной дисфункции — ортостатические симптомы (появляющиеся при вставании из положения лежа или сидя): учащенное сердцебиение, усталость, одышка, боль в груди, головокружение, панические атаки и синкопы (обмороки). У детей и подростков после COVID-19 миокардит встречается с частотой 200–700 на 1 миллион инфицированных (частота зависит от возраста). Среди грозных неврологических нарушений описаны: энцефаломиелит, аутоиммунный энцефалит, поперечный миелит, синдром Гийена — Барре (восходящий паралич) и Миллера Фишера (демиелинизирующая полинейропатия). Что скрывается за симптомами лонг-ковида (механизм болезни, патогенез)? 1. Есть доказательства длительного присутствия (персистенции) вируса в головном мозге и сердечной мышце. 2. Есть доказательства прямого воздействия на серое вещество мозга, приводящего к его истончению в отдельных зонах, отвечающих за обоняние, вкус, эмоции и память.

3. Есть доказательства системной иммунной патологии и системного аутоиммунного поражения: обнаруживается множество аутоантител, атакующих собственные ткани: аутоантитела против белков иммунной системы (например, блокирующие интерферон), против клеток сосудистой стенки, тромбоцитов, нервных клеток, соединительной ткани. Есть удивительные находки — например, обнаружены аутоантитела к рецептору орексина. Это очень важный нейропептид, регулирующий состояние бодрствования, аппетит, энергетический баланс. Аутоантитела блокируют рецепторы, и ингибируется передача сигналов орексином — это сказывается на здоровье, может наблюдаться нарколепсия (дневные приступы непреодолимой сонливости и приступы внезапного засыпания).

Александр Соловьев проанализировал, как коронавирус влияет на здоровье переболевших Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться







Общий вывод: мы недооцениваем COVID-19 и его последствия. Акцент на вакцинации — это правильно! Но важно помнить, что вакцинация не решает в полной мере вопрос передачи вируса и заболеваемости. Пренебрежение эффективными мерами контроля распространения вируса приводит к тому, что с вирусом встречается большое количество людей. И эта встреча часто не проходит бесследно. Важно формировать единое понимание, что действие каждого человека влияет на других людей. Нужно давать больше информации о COVID.

В ближайшие годы очень важной темой будет реабилитация после COVID. Это должна быть командная вовлеченность медиков разных специальностей, психологов, социальных работников и работников сферы образования. Ну и, конечно, личная вовлеченность каждого, кто перенес COVID, — как минимум по отношению к своему здоровью и здоровью близких. Читатели E1.RU жалуются, что не могут вызвать врача на дом. В регистратурах им предлагают прийти в больницу самостоятельно. Оба компонента прививки от коронавируса успели получить 657 тысяч свердловчан. Обязательную вакцинацию в области не ввели, но на некоторые вакансии принимают только привитых специалистов.

