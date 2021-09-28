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В Кировске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва. Жильцы нашли на двери «нечто с проводами»

В Ленобласти жилой дом эвакуируют из-за угрозы взрыва

Жителей одной парадной на Ладожской улице в Кировске спешно эвакуировали после тревожного звонка.

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Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что к двери одной из квартир прикреплено нечто, из чего торчат провода. На место выехали специалисты-взрывотехники. Они, по предварительной информации, нашли устройство с проводами и патронами.

Жители дома говорят о том, что в квартиру часто приходят разные люди, похожие на зависимых от наркотических препаратов.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что специалисты-взрывотехники ОМОН оперативно выехали на место происшествия в Кировск для обследования подозрительного предмета, обнаруженного на двери квартиры в подъезде одного из домов на Ладожской улице.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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.... По данным Mash, один из наркозависимых жителей дома установил растяжку с гранатой в собственной квартире. По предварительным данным, он хочет припугнуть мигрантов, которые её якобы захватили. (с)
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