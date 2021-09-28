В Кировске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва. Жильцы нашли на двери «нечто с проводами»

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, около 18 часов в полицию поступило сообщение о том, что к двери одной из квартир прикреплено нечто, из чего торчат провода. На место выехали специалисты-взрывотехники. Они, по предварительной информации, нашли устройство с проводами и патронами.



Жители дома говорят о том, что в квартиру часто приходят разные люди, похожие на зависимых от наркотических препаратов.



В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что специалисты-взрывотехники ОМОН оперативно выехали на место происшествия в Кировск для обследования подозрительного предмета, обнаруженного на двери квартиры в подъезде одного из домов на Ладожской улице.

