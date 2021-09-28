Кабмин выделил более 100 млн рублей на третью фазу исследования «Спутника V» на подростках

Правительство РФ направило 100,6 млн рублей на третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Деньги выделяются Центру им. Гамалеи из резервного фонда кабмина. Участие в исследованиях примут три тысячи добровольцев.



Минздрав должен проконтролировать целевое использование средств и предоставить доклад до 1 марта 2022 года.



В конце августа глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что не видит необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса. При этом он отметил, что «дельта»-штамм, который доминирует сейчас в России, опаснее для детей, чем уханьский.

