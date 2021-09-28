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Кабмин выделил более 100 млн рублей на третью фазу исследования «Спутника V» на подростках

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Правительство РФ направило 100,6 млн рублей на третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Деньги выделяются Центру им. Гамалеи из резервного фонда кабмина. Участие в исследованиях примут три тысячи добровольцев.

Минздрав должен проконтролировать целевое использование средств и предоставить доклад до 1 марта 2022 года.

В конце августа глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что не видит необходимости для начала вакцинации детей от коронавируса. При этом он отметил, что «дельта»-штамм, который доминирует сейчас в России, опаснее для детей, чем уханьский.

Подробнее о том, что думают ученые и родители о вакцинации детей от COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

nuga
ручонки тянутся к детям
Skazochny
на своих детях экспериментируйте...сказочные твари
Я надеюсь, фаза исследования будет проходить уже одновременно с вакцинацией? Что-то сильно затянули с вакцинацией детей!
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