Глава Центра «Вектор»: Для вакцинации детей от коронавируса нет оснований

Для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Об этом 30 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора Центра «Вектор» Рината Максютова.



«Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. «Дельта»-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением», — сказал Максютов.



Однако, по словам эксперта, пренебрегать инструментом защиты от болезни не стоит. Вакцина должна быть зарегистрирована с возможностью применения препарата для детей.

