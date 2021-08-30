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Глава Центра «Вектор»: Для вакцинации детей от коронавируса нет оснований

Для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Об этом 30 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора Центра «Вектор» Рината Максютова.

«Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. «Дельта»-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением», — сказал Максютов.

Однако, по словам эксперта, пренебрегать инструментом защиты от болезни не стоит. Вакцина должна быть зарегистрирована с возможностью применения препарата для детей.

ГНЦ ВБ «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. В нем проводятся работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.

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Комментарии (1)

Владислав М
Ну конечно нет оснований. Дети точно также болеют, умирают, заражают других детей и взрослых.
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