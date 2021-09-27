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В Купчино автомобиль сбил первоклассника на самокате

Первоклассника на самокате сбили в Альпийском переулке

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Вблизи дома № 15 по Альпийскому переулку во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил семилетнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть в неположенном месте. Информация об этом 27 сентября появилась в Telegram-канале «Мегаполис».

На опубликованных в социальной сети фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. На лице и руках мальчика заметна кровь.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на данный момент состояние здоровья школьника оценивают как среднетяжелое.

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