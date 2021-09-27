Вблизи дома № 15 по Альпийскому переулку во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил семилетнего мальчика, который на самокате переезжал проезжую часть в неположенном месте. Информация об этом 27 сентября появилась в Telegram-канале «Мегаполис».



На опубликованных в социальной сети фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. На лице и руках мальчика заметна кровь.

