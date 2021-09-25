Двое суток идут поиски 10-летнего школьника в Петербурге. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт» 25 сентября. Информацию о пропаже мальчика «Фонтанке» подтвердил отец ребёнка Владимир Новиков.
23 сентября ученик третьего класса Никита ушёл в 7:30 в школу в Невском районе. Но до уроков так и не дошёл. На связь с ним выйти не удаётся до сих пор. «То выключает, то включает телефон. Раньше из дома никогда не уходил», — отметил отец.
У мальчика худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Рост 160 сантиметров. Школьник был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны, синие кроссовки.