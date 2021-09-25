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В Петербурге двое суток ищут 10-летнего мальчика

Двое суток идут поиски 10-летнего школьника в Петербурге. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт» 25 сентября. Информацию о пропаже мальчика «Фонтанке» подтвердил отец ребёнка Владимир Новиков.

23 сентября ученик третьего класса Никита ушёл в 7:30 в школу в Невском районе. Но до уроков так и не дошёл. На связь с ним выйти не удаётся до сих пор. «То выключает, то включает телефон. Раньше из дома никогда не уходил», — отметил отец.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
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У мальчика худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Рост 160 сантиметров. Школьник был одет в черную куртку, черно-красную жилетку, белую рубашку, черные штаны, синие кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

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Комментарии (3)

264519491
Как то рановато в школу он пошел? Не?
261215271
Как страшно, как так- пропасть по дороге в школу 😨
hal9000
Родители не дают нормально за компом посидеть..кампанию Баттелфилд пройти..или Ред дед..пошел к другу засел у него наверно..у друга родители полояльнее..да и батя наверно сам не проч в Медаль оф хонор ..молодость вспомнить.. поиграть..
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