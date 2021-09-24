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Двое с пистолетами совершили нападение на банк в Невском районе. Унесли крупную сумму в разной валюте

Разбойное нападение совершено на филиал банка на проспекте Большевиков

Наряды полиции Невского и соседних районов, а также экипажи вневедомственной охраны Росгвардии привлечены к розыску преступников, которые совершили разбойное нападение на банк.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, налет произошел около 11 утра в финансовом учреждении на проспекте Большевиков, 22. По предварительной информации, в помещение вошли двое мужчин, которые под угрозой предметов, похожих на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе отечественной. После чего скрылись.

По предварительной информации, из банка унесли в общей сложности около 2 млн рублей.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что наряды ОВО ориентированы на поиск злоумышленников.

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Комментарии (16)

266184867
Может, они ничего не теряют. Если повяжут, достанут корочки, скажут - учения.
adamwest96
Красавцы.
Obseerv
Да - сидеть придётся по полной, а добыча-то так себе... даже побегать особо не получится!
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