Двое с пистолетами совершили нападение на банк в Невском районе. Унесли крупную сумму в разной валюте

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, налет произошел около 11 утра в финансовом учреждении на проспекте Большевиков, 22. По предварительной информации, в помещение вошли двое мужчин, которые под угрозой предметов, похожих на пистолеты, заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе отечественной. После чего скрылись.



По предварительной информации, из банка унесли в общей сложности около 2 млн рублей.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что наряды ОВО ориентированы на поиск злоумышленников.

