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Суточная смертность от COVID-19 установила новый абсолютный рекорд

За прошедшие сутки летальную коронавирусную статистику в России пополнили 828 человек. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Об этом 24 сентября сообщает оперативный штаб.

Накануне этот показатель во второй раз подобрался к тогда еще максимуму в 820 скончавшихся.

В Петербурге за день в статистику добавили еще 59 смертей от коронавируса. Днем ранее их было 53.

Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 202 273 жизни, из которых 21 519 в Петербурге.

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Комментарии (10)

Сергей Чернов
Зато блестяще провели липовые выборы.
А2020
Скажите спасибо Голиковой и её арбидолу. В такой смертности есть её личная заслуга.
teodor
ковид разбушевался после выборов))))
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