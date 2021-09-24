Суточная смертность от COVID-19 установила новый абсолютный рекорд

Накануне этот показатель во второй раз подобрался к тогда еще максимуму в 820 скончавшихся.



В Петербурге за день в статистику добавили еще 59 смертей от коронавируса. Днем ранее их было 53.

Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 202 273 жизни, из которых 21 519 в Петербурге.