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В Мариинском театре участники социального проекта исполнили песни Великой Отечественной

В Мариинском театре прозвучали военные песни в исполнении юных артистов — участников социального благотворительного проекта «Белый пароход», который уже более 16 лет поддерживает талантливых детей со сложной судьбой со всей России. Концерт был приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда.

В концерте-реквиеме «Дети войны» приняли участие более ста детей с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов. Со сцены прозвучали, в том числе в сопровождении жестового пения, всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне «Вставай, страна огромная!», «Любовь святая», «Вспомните, ребята», «Алёша», «Сигнальщики-горнисты», «Идут батальоны» и другие.

Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами
Фото: Предоставлено организаторами
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В концерте также приняли участие приглашённые звёзды: солистка ведущих оперных театров мира Любовь Петрова, солист оперных театров Олег Диденко, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев, артисты театра и кино Александр Устюгов, Валерия Ланская и Сергей Маховиков, а также вокальная группа «Квартет Про».

Предоставлено организаторами

Выступление было приурочено к скорбной дате — 80-летию начала блокады Ленинграда. Петербург стал третьим городом после Севастополя и Москвы, где выступили юные артисты. В организации концертов помогла Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Талантливых ребят от имени петербуржцев поблагодарили за сохранение памяти о фронтовиках и жителях блокадного Ленинграда командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Дорогие ребята! Спасибо за ваши творческие старания, благодаря которым память о нашем великом прошлом продолжает жить!» — сказал генерал-полковник Павел Дашков.

Благотворительная акция продолжится в других городах.

«Белый пароход» — один из самых масштабных социальных проектов, поддерживающих музыкально одаренных детей со сложной судьбой. Основные задачи: выявление, поддержка, реабилитация детей средствами искусства и помощь в получении профессионального музыкального образования. География благотворительного проекта сегодня простирается от Дальнего Востока до Калининграда.

Проект существует более 16 лет на благотворительные средства, при поддержке знаменитых музыкантов Александры Пахмутовой, Валерия Гергиева, а также Академии хорового искусства им. В. С. Попова и др. Участники проекта, путешествуя на речном корабле, обучаются вокальному и хоровому искусству. Результатом вокальной школы становится итоговый гала-концерт в конце каждого рейса «Белого парохода». За время существования проекта-фестиваля в нём приняли участие более 2000 детей, более 100 выпускников благотворительной программы поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья.

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