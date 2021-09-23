В Мариинском театре прозвучали военные песни в исполнении юных артистов — участников социального благотворительного проекта «Белый пароход», который уже более 16 лет поддерживает талантливых детей со сложной судьбой со всей России. Концерт был приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда.



В концерте-реквиеме «Дети войны» приняли участие более ста детей с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов. Со сцены прозвучали, в том числе в сопровождении жестового пения, всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне «Вставай, страна огромная!», «Любовь святая», «Вспомните, ребята», «Алёша», «Сигнальщики-горнисты», «Идут батальоны» и другие.