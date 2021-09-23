В Мариинском театре прозвучали военные песни в исполнении юных артистов — участников социального благотворительного проекта «Белый пароход», который уже более 16 лет поддерживает талантливых детей со сложной судьбой со всей России. Концерт был приурочен к 80-летию начала блокады Ленинграда.
В концерте-реквиеме «Дети войны» приняли участие более ста детей с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов. Со сцены прозвучали, в том числе в сопровождении жестового пения, всенародно любимые композиции о Великой Отечественной войне «Вставай, страна огромная!», «Любовь святая», «Вспомните, ребята», «Алёша», «Сигнальщики-горнисты», «Идут батальоны» и другие.
В концерте также приняли участие приглашённые звёзды: солистка ведущих оперных театров мира Любовь Петрова, солист оперных театров Олег Диденко, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев, артисты театра и кино Александр Устюгов, Валерия Ланская и Сергей Маховиков, а также вокальная группа «Квартет Про».
Предоставлено организаторами
Выступление было приурочено к скорбной дате — 80-летию начала блокады Ленинграда. Петербург стал третьим городом после Севастополя и Москвы, где выступили юные артисты. В организации концертов помогла Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
Талантливых ребят от имени петербуржцев поблагодарили за сохранение памяти о фронтовиках и жителях блокадного Ленинграда командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
«Дорогие ребята! Спасибо за ваши творческие старания, благодаря которым память о нашем великом прошлом продолжает жить!» — сказал генерал-полковник Павел Дашков.
Благотворительная акция продолжится в других городах.