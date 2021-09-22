Полиция нашла медсестру, подозреваемую по делу о привязанном ребенке в больнице на Васильевском

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, сотрудники полиции смогли установить местонахождение нужной для следствия медсестры, подозреваемой по делу о привязывании колготками к стульчику трехлетнего мальчика-сироты. На данный момент её привезли к следователю.



Источники, близкие к следствию, полагают, что если медсестра сможет убедить сотрудников в том, что осознала глупость своего исчезновения из приозерской больницы, будет сотрудничать со следствием, то уйдет домой из СК с подпиской о невыезде и перспективой пойти в суд с мягкой позицией следствия. Если же она будет стоять на агрессивной позиции, что не знала о поисках полиции и следствия и вопросах, которые нужно прояснить в рамках расследования, то все может закончиться и ходатайством об аресте на время расследования, чтобы избежать повторного исчезновения важного фигуранта.

