Полиция нашла медсестру, подозреваемую по делу о привязанном ребенке в больнице на Васильевском

Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, сотрудники полиции смогли установить местонахождение нужной для следствия медсестры, подозреваемой по делу о привязывании колготками к стульчику трехлетнего мальчика-сироты. На данный момент её привезли к следователю.
Источники, близкие к следствию, полагают, что если медсестра сможет убедить сотрудников в том, что осознала глупость своего исчезновения из приозерской больницы, будет сотрудничать со следствием, то уйдет домой из СК с подпиской о невыезде и перспективой пойти в суд с мягкой позицией следствия. Если же она будет стоять на агрессивной позиции, что не знала о поисках полиции и следствия и вопросах, которые нужно прояснить в рамках расследования, то все может закончиться и ходатайством об аресте на время расследования, чтобы избежать повторного исчезновения важного фигуранта.
Как писала «Фонтанка», 9 сентября в «Инстаграме» сестры рэпера Славы КПСС Дарьи Машновой появился ролик из детской инфекционной больницы № 3 Василеостровского района, где она находилась с дочерью. Женщина сняла в палате в туберкулёзном отделении видео, на котором трехлетний мальчик-сирота сидел в стульчике привязанный колготками.
После поднявшейся в СМИ шумихи СК возбудил уголовное дело по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Причем эксперты и юристы, опрошенные «Фонтанкой», назвали чрезмерной выбранную квалификацию.
После совещания 15 сентября в Петербурге с главой СКР Александром Бастрыкиным добавили ещё одну статью — о халатности, но уже в отношении неустановленных лиц из руководства больницы. Это несколько снизило градус эмоций в связи с возбуждением дела по 127-й статье.