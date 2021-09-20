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«Передайте — пусть не валяет дурака». Пропала подозреваемая медсестра из больницы на Васильевском, где привязывали ребенка

Пропала медсестра, подозреваемая по делу о привязанном ребенке в петербургской больнице

После уже двух возбуждённых уголовных дел исчезла нужная следствию медсестра. Она проходит по эпизоду в связи с привязанным сиротой в больнице на Васильевском острове, и ей собирались предъявить обвинение. В СК Петербурга считают, что розыск может только навредить женщине. «Фонтанка» передает силовой призыв и в общем-то согласна с ним.

По информации нашего издания, 20 сентября в Следственном комитете Петербурга будут решать, что делать с 59-летней медсестрой Семеновой. Еще 16 сентября следствие собиралось ее допросить в качестве подозреваемой, а после избрать меру пресечения и предъявить обвинение. Причем большинство сотрудников СК и прокуратуры считали, что подписки о невыезде будет более чем достаточно.

Новости в связи с этой историей пошли после того, как 9 сентября в «Инстаграме» сестры рэпера Славы КПСС Дарьи Машновой появился ролик из детской инфекционной больницы № 3 Василеостровского района. Машнова сняла в туберкулёзном отделении видео с привязанным колготками к стульчику трёхлетним мальчиком-сиротой.

В связи с резонансом и эмоциями в СМИ, 13 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Заметим, что большинство юристов, с которыми поговорила «Фонтанка», видят данную квалификацию абсолютно чрезмерной, а многие медики посчитали появление такого уголовного дела абсурдным. (Как комментировали врачи нашим коллегам с 47news, они бы премию ей дали, а не привлекали к уголовной ответственности.)

Тем временем руководство больницы зачем-то отправило медсестру в отпуск, оформив это 6 сентября, а она уехала к себе на дачу под Приозерск Ленинградской области, откуда попала в местную больницу, так как ей стало плохо с сердцем. Наше издание подробно описывало эту ситуацию, говоря о том, что одним уголовным делом здесь не ограничатся.

Так и вышло. После совещания 15 сентября в Петербурге с главой СКР Александром Бастрыкиным добавили ещё одну статью о халатности, но уже в отношении неустановленных лиц из руководства больницы. Но как только приступили к реальным допросам, выяснилось, что Семенову не найти.

Насколько понятно журналисту нашего издания, в следствии раздражены тем, что еще немного и им придется не только объявлять медсестру в розыск, но после ее обнаружения выходить в суд с ходатайством об аресте. Ведь тогда тезис о том, что она может скрыться, будет не формален, как в большинстве подобных случаев, а объективен.

— Не хватало еще подключать уголовный розыск, — высказался один из наших собеседников в Следственном комитете. — Передайте ей, чтобы не валяла дурака, — добавил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Yksy
Может, хоть статью с призывом к не очень молодой напуганной женщине написать стоило более простым языком?
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