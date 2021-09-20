«Передайте — пусть не валяет дурака». Пропала подозреваемая медсестра из больницы на Васильевском, где привязывали ребенка

По информации нашего издания, 20 сентября в Следственном комитете Петербурга будут решать, что делать с 59-летней медсестрой Семеновой. Еще 16 сентября следствие собиралось ее допросить в качестве подозреваемой, а после избрать меру пресечения и предъявить обвинение. Причем большинство сотрудников СК и прокуратуры считали, что подписки о невыезде будет более чем достаточно.

Новости в связи с этой историей пошли после того, как 9 сентября в «Инстаграме» сестры рэпера Славы КПСС Дарьи Машновой появился ролик из детской инфекционной больницы № 3 Василеостровского района. Машнова сняла в туберкулёзном отделении видео с привязанным колготками к стульчику трёхлетним мальчиком-сиротой.



В связи с резонансом и эмоциями в СМИ, 13 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127 УК — незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Заметим, что большинство юристов, с которыми поговорила «Фонтанка», видят данную квалификацию абсолютно чрезмерной, а многие медики посчитали появление такого уголовного дела абсурдным. (Как комментировали врачи нашим коллегам с 47news, они бы премию ей дали, а не привлекали к уголовной ответственности.)

Тем временем руководство больницы зачем-то отправило медсестру в отпуск, оформив это 6 сентября, а она уехала к себе на дачу под Приозерск Ленинградской области, откуда попала в местную больницу, так как ей стало плохо с сердцем. Наше издание подробно описывало эту ситуацию, говоря о том, что одним уголовным делом здесь не ограничатся.

Так и вышло. После совещания 15 сентября в Петербурге с главой СКР Александром Бастрыкиным добавили ещё одну статью о халатности, но уже в отношении неустановленных лиц из руководства больницы. Но как только приступили к реальным допросам, выяснилось, что Семенову не найти.

