Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки расследовать дело о привязанном колготками ребенке в больнице Петербурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы мальчика в одной из больниц Петербурга. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.



«В рамках уголовного дела требуется дать правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки и завершить следствие в кратчайшие сроки», — говорится в поручении.

Трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и к кроватке в туберкулёзном отделении детской больницы № 3 на Васильевском острове. Негуманный способ совладать с ребёнком сняла на видео и выложила в Instagram мама-блогер Дарья.