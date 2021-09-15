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Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки расследовать дело о привязанном колготками ребенке в больнице Петербурга

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по уголовному делу о незаконном лишении свободы мальчика в одной из больниц Петербурга. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках уголовного дела требуется дать правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки и завершить следствие в кратчайшие сроки», — говорится в поручении.

Трёхлетнего сироту привязывали колготками к стулу и к кроватке в туберкулёзном отделении детской больницы № 3 на Васильевском острове. Негуманный способ совладать с ребёнком сняла на видео и выложила в Instagram мама-блогер Дарья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по «бандитской» статье 127 УК (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Случай разбирали на заседании с главой ведомства Александром Бастрыкиным, для расследования дела сформирована группа из пяти следователей. Подробнее о том, что грозит 59-летней медсестре, ухаживавшей за мальчиком, читайте в материале «Фонтанки».

Пострадавший ребенок — трёхлетний воспитанник детского дома. Его отец и мать лишены родительских прав, также у мальчика есть две сестры. Младшая — паллиативный ребенок — находится в доме ребенка № 8, старшая — в Центре содействия семейному воспитанию № 10.

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Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Ок! Я уже расследовал, докладываю Бастрыкину, прямо с дивана: Люди работают за копейки! Чтобы как-то эти копейки людям можно было заработать сверхурочными, штат - недоукомплектовывается (обычная практика!). Да, при этом люди чувствуют себя.., в некотором смысле, - рабами. Собственно, так оно и есть! При этом раскладе, им приходится прибегать к некоторым, скажем так, - не слишком уже современным методам.., как сказала недавно некоторая особа приближённая.., - приходится ограничивать действия, дабы - не ушиблись.. А в остальном, - всё хорошо! И да, чуть не забыл, как там с арбузами у тебя? Два человека - Погибли! Тут - мат дальше..
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