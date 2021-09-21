«Незамедлительно проявив смекалку». Погром на 803-м избирательном участке стал не первым подвигом капитана Федорова

«Фонтанка» ознакомилась с текстом представления к награде тогда еще лейтенанта Федорова от 2018 года. В нем говорится, что 11 мая полицейский заметил клубы дыма, которые валили от горящего дома на Новоорловской улице, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны. Испачканный в саже человек рассказал Федорову, что в доме остались еще два человека и собака.



«Незамедлительно, проявив смекалку, Михаил взял пластмассовый стол, приставил к стене у открытого окна и с помощью него проник в горящее помещение, — говорится в тексте. — Первой он спас женщину, которая никак не хотела покидать жилище без своего супруга и преданной собаки. Но благодаря грамотным объяснениям и действиям Федорова она согласилась и при его помощи спустилась из оконного проема на улицу. Следующего Михаил спас хозяина дома, а затем спас 60-килограммового пса, преданного друга хозяев». За самоотверженность лейтенанта представили к награждению медалью МВД «За смелость во время спасения».