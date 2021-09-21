«Незамедлительно проявив смекалку». Погром на 803-м избирательном участке стал не первым подвигом капитана Федорова

«Фонтанка» ознакомилась с текстом представления к награде тогда еще лейтенанта Федорова от 2018 года. В нем говорится, что 11 мая полицейский заметил клубы дыма, которые валили от горящего дома на Новоорловской улице, очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны. Испачканный в саже человек рассказал Федорову, что в доме остались еще два человека и собака.
«Незамедлительно, проявив смекалку, Михаил взял пластмассовый стол, приставил к стене у открытого окна и с помощью него проник в горящее помещение, — говорится в тексте. — Первой он спас женщину, которая никак не хотела покидать жилище без своего супруга и преданной собаки. Но благодаря грамотным объяснениям и действиям Федорова она согласилась и при его помощи спустилась из оконного проема на улицу. Следующего Михаил спас хозяина дома, а затем спас 60-килограммового пса, преданного друга хозяев». За самоотверженность лейтенанта представили к награждению медалью МВД «За смелость во время спасения».
Нисколько не умаляя значения этого поступка, «Фонтанка» отмечает, что смекалку и своего рода самоотверженность Федоров проявил и в эпизоде, сделавшем его знаменитым. Напомним, будучи главой УИК № 803, в ходе голосования за кандидатов в ГД и ЗакС он вместе с членом комиссии Георгием Хорошевым устроил погром на участке, разбросав бюллетени из урны. Обоих увезли в полицию, Федоров ушел в отгул. Результаты голосования на 803-м участке признали недействительными, а по факту произошедшего возбудили первое для этой кампании уголовное дело.
О том, какая электоральная интрига скрывается за неожиданным всплеском активности Федорова, — читайте в материале «Фонтанки». Этот случай стал самым ярким, но далеко не единственным скандалом прошедших трех дней голосования, продолжаются скандалы и сейчас, при подведении итогов выборов.
Справка:
«Фонтанка» все три дня следила за выборами в режиме новостей, а 19 сентября вела две трансляции — по ходу голосования и по ходу подсчета голосов. Помимо погрома в Кировском районе, вечер и ночь на 20 сентября ознаменовались многочасовыми подсчетами и нестыковками на ряде участков, появлением неопознанных бюллетеней, удалением с участков членов комиссий с правом совещательного голоса. Губернатор Александр Беглов заявил, что выборы прошли «нормально», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — что «максимально честно, прозрачно и открыто». Явка в Петербурге составила около 36%.