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Капитан полиции участвовал в беспорядке на участке в Петербурге. После тяжёлой ночи он ушёл в отгул

Полицейский ломал урну и рвал сейф-пакеты на избирательном участке в Петербурге

Номер с уничтожением урны и разбрасыванием бюллетеней на участке № 803 в Кировском районе устроил капитан полиции Михаил Фёдоров, он же председатель УИКа. По информации «Фонтанки», 20 сентября Фёдоров на работу не явился, взяв отгул.

Служит капитан полиции в отделе уголовного розыска по Приморскому району. Компанию ему на разгромленном участке составлял член комиссии 25-летний Георгий Хорошев. Обоих накануне заковали в наручники и увезли в 8-й отдел полиции, после чего на участке начался подсчёт голосов. По информации члена ТИК № 7 Дмитрия Андреева, бюллетени посчитали, но в итоговые акты данные пока не внесены.

После завершения голосования Фёдоров и Хорошев затеяли потасовку на 803-м участке на бульваре Новаторов. Агрессоры разломали урну для голосования и разорвали сейф-пакеты с бюллетенями. Происходящее попало на видео.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге — читайте на «Фонтанке».

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