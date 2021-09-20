Капитан полиции участвовал в беспорядке на участке в Петербурге. После тяжёлой ночи он ушёл в отгул

Служит капитан полиции в отделе уголовного розыска по Приморскому району. Компанию ему на разгромленном участке составлял член комиссии 25-летний Георгий Хорошев. Обоих накануне заковали в наручники и увезли в 8-й отдел полиции, после чего на участке начался подсчёт голосов. По информации члена ТИК № 7 Дмитрия Андреева, бюллетени посчитали, но в итоговые акты данные пока не внесены.
После завершения голосования Фёдоров и Хорошев затеяли потасовку на 803-м участке на бульваре Новаторов. Агрессоры разломали урну для голосования и разорвали сейф-пакеты с бюллетенями. Происходящее попало на видео.