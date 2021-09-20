Что-то пошло не так. Три сказки про выборы в Петербурге

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Погром на участке, картонка на видеокамере, спортсмены и неопознанные сейф-пакеты — все это вершины своих айсбергов — как и положено, блестящие, но не объясняющие всего. Вот вам основные интриги.

«Самоотвод» Четырбока

Одним из самых неоднозначных округов на выборах в Законодательное собрание Петербурга был 17-й в Кировском районе. Там от «Единой России» был выдвинут действующий депутат и глава комиссии по законодательству Денис Четырбок, гроза наливаек, ближайший соратник спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Против него партия «Новые люди», которой сочувствовала петербургская администрация, выставила бывшую судью Уставного суда Ольгу Герасину.



Борьба за этот округ шла на протяжении двух месяцев. Четырбок даже собирался подавать в суд с требованием снять конкурентку с выборов. Он отмечал, что её зарегистрировали по подписям, которые сначала признали бракованными, а после жалобы в Горизбирком отменили это решение, но перепроверять подписные листы не стали. В итоге от идеи отказался. На его защиту вставал весь петербургский парламент: чтобы не дать Горизбиркому зарегистрировать Герасину без проверки подписей, депутаты пытались отстранить от работы члена комиссии Марину Жданову. Суд это решение Законодательного собрания отменил.

Накануне выборов жители Кировского района Петербурга обнаружили в своих почтовых ящиках послание будто бы от депутата. «Четырбок» просил прощения у избирателей, утверждал, что уходит из политики и просил проголосовать за Герасину. В штабе единоросса сразу заявили, что это фейк.

Хоть избирательная кампания в этом округе и была самой обострённой, сперва серьезных скандалов в округе не было. Лишь под конец второго дня голосования выяснилось, что в ряде участковых избирательных комиссий сейфы для хранения бюллетеней имеют съемное дно. В аппарате Четырбока пожаловались на это, в итоге почти все избиркомы согласились дополнительно опечатать дно сейфов.



В саму ночь выборов отличилась участковая избирательная комиссия № 803 на бульваре Новаторов. После официального завершения голосования председатель Михаил Фёдоров вместе с членом комиссии с правом решающего голоса Георгием Хорошевым без предупреждения накинулись на сейфы, достали сейф-пакеты и начали их рвать. «Их многократно просили остановиться, потом девушки попытались защитить урну для голосования, которая была ещё даже не опломбирована. Но они прорвались к урне, разломали ее, растолкали сотрудника полиции, который приказывал им остановиться», — рассказал член районной избирательной комиссии Дмитрий Андреев, присутствовавший при этом.

На участок вызвали полицию. Агрессоров сковали наручниками и увезли в отдел. Позже выяснилось, что Михаил Фёдоров и сам является полицейским. Несмотря на беспорядок, члены комиссии собрали разбросанные по полу бюллетени и посчитали голоса. Результаты оказались впечатляющие: 651 голос за Дениса Четырбока, 46 — за Герасину. Это самый большой результат Четырбока во всём округе. На следующий день в ЦИКе заговорили об уголовном деле, а результат по этому участку отменили; не исключено, что этого и добивались организаторы заварушки. Дело, кстати, и правда возбудили — первое для этих выборов.



По итогам предварительного подсчета Денис Четырбок обыгрывает Герасину, хотя сама она и так станет депутатом. Список партии «Новые люди», где Герасина идёт вторым номером, по данным на вечер 20 сентября, набрал голосов на два мандата.

Битва за Красное Село

В ночь на 18 сентября после первого дня голосования соратники кандидата в Государственную думу, депутата ЗакСа и бывшего кандидата на должность губернатора, племянницы Сергея Миронова Надежды Тихоновой не спали, а внимательно наблюдали за участковыми избирательными комиссиям по трансляциям. На нескольких участках трансляции не было или же сейфы с бюллетенями стояли не под камерами. Так было, например, на участке № 1088 на улице Пионерстроя. Приехавшие наблюдатели встретили выходившую из школы председательницу УИК. Она путано объяснила: телефон на работе забыла. После второй ночи выборов пришедшие на участок представители «Справедливой России» нашли вскрытый сейф-пакет. А следующей ночью избирательный участок стал, пожалуй, самой жаркой точкой на этой территории.



Тихонова шла на выборы в Госдуму по 212-му округу против кандидата от «Единой России» Александра Тетердинко. И хоть на его стороне был административный ресурс, оказалось, что победа для единоросса — не самое простая история. Ночью, после финального дня голосования, он приехал на избирательный участок № 1088. В соцсетях гуляет видео, где единоросс кричит на комиссию: «Вскрывайте всё». Так он предложил решить вопрос по спорным сейф-пакетом — не обращать внимание на то, что они две ночи находились неизвестно где, и просто посчитать лежащие в них бюллетени. В «Справедливой России» «Фонтанке» рассказали, что в итоге ночью на улицу Пионерстроя приезжал Следственный комитет. Вскрытый сейф-пакет его сотрудники в итоге забрали, а остальные посчитали. В тех мешках, что были без присмотра всю ночь, оказалось на 200 голосов больше в пользу Тетердинко.

Жарко было и на УИК № 1185. Там ночью, в последний день выборов, как раз оказалась журналистка «Фонтанки»: на этом участке сначала потерялись бюллетени, потом нашлись, председатель избиркома закрывалась с сейф-пакетами, а результаты пришлось считать с помощью территориальной избирательной комиссии — число голосов, отданных за «Единую Россию», оказывалось больше, чем выданных бюллетеней как таковых.



Помимо этого, в течение трех дней в округе Тихоновой отменяли результаты голосования на трех УИКах (№ 757, 758 и 771), где сейфы на ночь выносили из-под камер. Обсуждается и отмена результатов с ещё одного избирательного участка — № 799, там нашли поврежденный сейф-пакет.

Пока результаты в этом округе не определены и будут зависеть от решений по спорным избирательным участкам. К вечеру 20 сентября Тетердинко незначительно опережал Надежду Тихонову. К слову, справедливоросс выставила на своём округе по меньшей мере 500 человек на избирательные участки.

Как «троих из ларца» один единоросс победил. Но с трудом

В территориальной избирательной комиссии № 64 (располагается в здании администрации Центрального района) 20 сентября долго ждали итоги от единственной не приехавшей комиссии участка № 2210. Там сначала не спеша считали бюллетени — протокол с результатом был готов лишь в 8:50. Вроде бы всем уже было не до тонкостей, но Александра Кресанова, член избиркома с правом решающего голоса, потребовала выдать ей копию протокола. Получить ее она смогла только к 11 утра — несколько раз документ ей выдавали с ошибками: в одном стоял неправильный номер в реестре, в другом закралась ошибка в количестве копий (протоколы изготавливаются в двух экземплярах, и в случае каких-либо разбирательств силу имеет только копия первого). По итогам этих боданий Борис Вишневский (настоящий) на сотню голосов обогнал конкурента из «Единой России». После получения протокола и введения его в систему «ГАС-выборы» (почему-то это произошло ещё до того, как документ принесли в районный избирком) глава районной комиссии Светлана Балясникова предложила коллегам аннулировать результаты выборов на этом участке, так как ей показался подозрительным такой разрыв в пользу Вишневского. После ссор и ругани результат остался прежним.



Центральный район Петербурга был особенным с первых дней кампании: там выдвинулись сразу трое Борисов Вишневских, при этом лишь один из них носил это имя и фамилию перед кампанией — депутат ЗакСа. Остальные приобрели идентичные данные незадолго до выборов и заслужили широкую известность в качестве мема. Трое Вишневских баллотировались в городской парламент в одном округе с чиновником, не слишком-то желавшим быть депутатом, Александром Ржаненковым, двое — в Государственную думу — против вице-спикера городского парламента Сергея Соловьёва.

За несколько дней до выборов студенческое издание DOXA рассказало, как студент СПбГУ зазывал «немножечко пофальсифицировать выборы» в округе, от которых избирались Вишневские и Ржаненков: проголосовать несколько раз, то есть стать участником «карусели». В первый же день выборов наблюдатели, члены комиссий и кандидаты жаловались на молодых людей, которые приходили и пытались проголосовать, но при проверке у них обнаруживалась прописка в другом районе. Пару таких делегаций «завернули» с участков в присутствии корреспондентов «Фонтанки». Минимум двух человек в центре отправили после этого в полицию. Они успели проголосовать, результаты этого волеизъявления увидела журналистка «Фонтанки»: «за» «Единую Россию» и «за» Ржаненкова и Соловьёва.

Выборные фокусы в центре города не заканчивались и после завершения голосования. «Настоящего» Вишневского, который борется одновременно за места и в Законодательном собрании, и в Думе, послевыборным утром выманили из здания территориальной комиссии, которую он забрасывал жалобами на участки с аномальными результатами, с помощью «липового» корреспондента «Фонтанки». Неизвестный позвонил ему и попросил комментарий. А когда парламентарий вышел, его встретили пятеро крепкого вида ребят, выхватили жалобы, преградили путь обратно в ТИК и пообещали, что сегодня он в здание не войдет. Для убедительности еще и оттолкнули.

«Вишневские» аномалии творились ночью после дня голосования не только в Центральном районе, но и на Петроградской стороне, и на Васильевском острове (эти районы входят в большой «думский округ», где два Вишневских шли против Соловьёва). Показательно, что по первым данным, пришедшим с участков, где есть электронные урны и подсчёт идёт автоматически, Борис Лазаревич получал уверенную победу. Хотя были и другие примеры: на 133-м УИКе, где ещё днём участок закрывали от журналистов и избирателей на проветривание, а жители находили себя в списках проголосовавших, до середины ночи считали результат. У председателя, который, судя по всему, был веселее положенного, не сходились данные. В итоге методом подбора списки избирателей и проголосовавших всё-таки свели, но, как потом выяснили наблюдатели, неизвестно, куда из результатов исчезли 170 бюллетеней — будто бы избиратели унесли их собой. Там, к слову, «настоящий» Вишневский проиграл.

Гораздо проще поступили на Петроградской стороне: ночью с участков по разным причинам удалили около 30 наблюдателей и членов комиссий, в итоге на одном из участков результат Вишневского оказался всего два голоса, хотя на соседних, где всё-таки осталось наблюдение, — раз в 100 больше.

Добавим, в заксовском округе два «новоприобретенных» Вишневских, по предварительным данным, отбирают у «оригинального» около тысячи голосов: примерно столько днем составлял разрыв между депутатом ЗакСа и кандидатом от партии власти Александром Ржаненковым.

Сцена после титров

Истории с петербургских выборов очень похожи на отдельную вселенную с устоявшимся набором персонажей, будто сериал. Как и положено под конец серии — вот заманивающая сцена после титров. В 21-м округе в Московском районе на выборах в Законодательное собрание административную поддержку получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков, бывший помощник Виталия Милонова. Его оппозиция — кандидат от «Единой России» Никита Титенко и от «Справедливой» Ольга Галкина. Она-то и шла ночью с очень неплохим темпом, когда вдруг выяснилось, что следов некоторых комиссий не сыскать, а штаб Титенко констатировал: их представители организованно прибыли в здание районной администрации с черного хода. Началось непонятное, подтянулся и сам Милонов. В этот момент ситуация стала еще больше напоминать комикс, так как персонажи — не по своей воле — наградили друг друга звучными прозвищами.

К вечеру 20 сентября участковые избирательные комиссии неожиданно нашлись и потянулись в районный избирком — с протоколами, приятными Малкову. Чем это закончилось, читайте в следующей серии.

Ксения Клочкова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

