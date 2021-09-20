«Говнюк» и «проститутка Навального». Кандидаты обменялись любезностями в Московском районе Петербурга

Вопрос, как относиться к фактам нарушений на выборах, стал предметом спора кандидата в Госдуму Виталия Милонова и кандидата в Законодательное собрание Ольги Галкиной. Первый назвал оппонентку «проституткой Навального», она ответила: «Говнюк». Видео перепалки опубликовано в соцсетях «Справедливой России».



В 21-м округе в Заксобрание административную поддержку получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Он — бывший помощник Милонова. Кандидат от «Единой России» Никита Титенко здесь пока проигрывает выборы. По данным его штаба, представители и члены участковых избирательных комиссий 21-го округа (в частности — № 1306 , 1320, 1322, 1333, 1347, 1321, 1322, 1349) последние несколько часов заходили в здание администрации с чёрного входа с незапечатанными сейф-пакетами, не завершив подведение итогов голосования. Они, утверждают в штабе Титенко, сбегали с участков, не выдав протоколы членам комиссии с правом совещательного голоса. Кандидаты пишут жалобы.

