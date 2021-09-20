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«Говнюк» и «проститутка Навального». Кандидаты обменялись любезностями в Московском районе Петербурга

В администрации Московского района Петербурга под утро 20 сентября после подсчёта результатов выборов приехали кандидаты. Как рассказали «Фонтанке» представители «Единой России» и «Справедливой России», последние несколько часов в подвал здания с охапкой неопечатанных бюллетеней заходили председатели участковых избирательных комиссий.

Вопрос, как относиться к фактам нарушений на выборах, стал предметом спора кандидата в Госдуму Виталия Милонова и кандидата в Законодательное собрание Ольги Галкиной. Первый назвал оппонентку «проституткой Навального», она ответила: «Говнюк». Видео перепалки опубликовано в соцсетях «Справедливой России».

В 21-м округе в Заксобрание административную поддержку получил кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Он — бывший помощник Милонова. Кандидат от «Единой России» Никита Титенко здесь пока проигрывает выборы. По данным его штаба, представители и члены участковых избирательных комиссий 21-го округа (в частности — № 1306, 1320, 1322, 1333, 1347, 1321, 1322, 1349) последние несколько часов заходили в здание администрации с чёрного входа с незапечатанными сейф-пакетами, не завершив подведение итогов голосования. Они, утверждают в штабе Титенко, сбегали с участков, не выдав протоколы членам комиссии с правом совещательного голоса. Кандидаты пишут жалобы.

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Комментарии (4)

Vasya11
Цирк ешё в 2002 году уехал. А клоуны всё ещё смешат народ.
Но да, есть за что смешить.
Вот я лично задаюсь вопросом: - спортсмены (хоккей, футбол, многоборье, тенесисты, фигуристы, и прочие), ведь в России миллион команд, начиная с юнешеских. Они за кого по зову сердца отдали свои голоса?
Вопрос конечно риторический.
07A
Разве это спор, не поплевались и не поцарапались ни разу!
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