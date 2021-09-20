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«Братки» спортивного вида напали на депутата Вишневского в Центральном районе. Неизвестные представились «Фонтанкой»

Вишневскому силой перегородили путь в здание администрации района

На депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского напали на выходе из здания администрации Центрального района, где он подавал жалобы на участки с аномальными результатами голосования.

Один из неизвестных по телефону представился корреспондентом «Фонтанки», поинтересовался итогами выборов и попросил депутата дать комментарий на улице. Там его ждали еще четверо людей. Они выхватили у Вишневского копии жалоб и сообщили, что больше он в здание «все равно не попадет».

Как рассказал настоящему корреспонденту «Фонтанки» настоящий Вишневский, около 8 часов утра 20 сентября он находился в здании администрации Центрального района. Там он подал две жалобы в две территориальные избирательные комиссии для аннулирования результатов голосования на избирательных участках, где не было возможности организовать видеонаблюдение и контроль за сохранностью бюллетеней. Итоги подсчета голосов там оказались аномальными в сравнении с данными соседних участков.

Ему позвонил фальшивый корреспондент «Фонтанки», попросил выйти на улицу и дать комментарий о том, что происходит с подсчетом голосов. Своего имени звонивший не назвал.

Около 08:50 депутат вышел из здания администрации, чтобы встретиться с «корреспондентом». Помимо «журналиста», Вишневского ждали еще четверо мужчин спортивного вида. «Братки» — подобрал он им подходящую характеристику. Один из них выхватил у Вишневского копии только что поданных жалоб. Остальные заблокировали кандидату путь обратно в здание и объявили, что пройти ему туда не удастся. По словам кандидата, присутствовавшая на месте сотрудница полиции сказала пропустить его, но молодые люди проигнорировали ее слова.

«Один из них меня оттолкнул. В здание меня не пустили, а их главный стал говорить: «Поезжайте домой, в здание вы сегодня все равно не попадете». Еще мне говорили что-то вроде: «Неужели вам пятая колонна так хорошо платит за оппозиционную деятельность?» — рассказал Вишневский «Фонтанке». — Совершенно понятно, что это за персонажи. Меня крайне удивляет невмешательство полиции. Когда я обратился к полицейским еще раз, мне сказали: «У нас тут другая функция, звоните по 112».

Депутат был вынужден уехать. Он сообщил, что обратился с заявлением в полицию.

С 17 по 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование продлилось три дня. Подсчеты голосов еще не окончены. Как считают голоса и кто побеждает на выборах в Петербурге — в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (25)

Arkos
Братками их назвал сам Вишневский.
Возможно, если сравнить габариты самого кандидата, то и чел ростом 175см и весом 80кг- покажется гигантом и головорезом.
А , если серьёзно, то мы ещё услышим от Кролика много интересного!
Вот кому он нужен , что бы его прессовать? ! К всех победил, выборам допустили, с двойниками разобрались.. Наверняка даже изберётся куда нибудь. Вот кому он на фиг сдался ?
dragvs
90-е никуда не исчезли, просто мафия захватила власть в стране.
ElenaLeo
Пригожинские
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