FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Атака урны помешала волеизъявлению. В Петербурге возбуждено первое «выборное» уголовное дело

Погром на избирательном участке в Петербурге стал уголовным делом

После акта агрессии в отношении урны для голосования и сейф-пакетов с бюллетенями на 803-м УИКе в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 сентября.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Происходящее на участке следователи трактовали по 141-й статье УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Председатель УИК, он же капитан полиции Михаил Фёдоров, и ЧПРГ Георгий Хорошев до того, как оказаться на одном участке, были знакомы. Их неоднократно наблюдали в связке: оперуполномоченный — понятой. Фёдоров сегодня на работу в отдел уголовного розыска Приморского района не вышел, взяв выходной.

«Фонтанка.ру»

Фёдоров и Хорошев уехали с участка в наручниках. После завершения голосования они разломали урну и разорвали сейф-пакеты с бюллетенями. Результаты голосования аннулировали.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Что-то уже совсем не поражают выходки отдельных полицейских. Даже не интересно, что двигало. Уверен, что не протест против власти.
Annonym
Почему то интуиция мне подсказывает что Сотрудника УГРО По Приморскому району уже не найдут ....
Не зря же ему отгул дали хотя имели полное право Оставить в КПЗ До утра как обычного человека учитывая произошедшее ! ! !

И Если его не найдут это будет яркий пример Коррумпированности наших Полицейских .
*Данный комментарий не Несет цели возбуждения какой либо вражды или еще чего то а является Независимым Оценочным Суждением .
Mazzzz
Что же там такое было или что им такое пообещали ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний