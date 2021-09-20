Происходящее на участке следователи трактовали по 141-й статье УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Председатель УИК, он же капитан полиции Михаил Фёдоров, и ЧПРГ Георгий Хорошев до того, как оказаться на одном участке, были знакомы. Их неоднократно наблюдали в связке: оперуполномоченный — понятой. Фёдоров сегодня на работу в отдел уголовного розыска Приморского района не вышел, взяв выходной.
«Фонтанка.ру»
Фёдоров и Хорошев уехали с участка в наручниках. После завершения голосования они разломали урну и разорвали сейф-пакеты с бюллетенями. Результаты голосования аннулировали.