Журналисты и граждане 19 сентября некоторое время не могли попасть на избирательный участок № 133 на Гаванской улице, передает корреспондент «Фонтанки».
На УИК на Васильевском острове прибыл пресс-автобус от «Наблюдателей Петербурга». Однако не всех журналистов пустили внутрь. Части из них, несмотря на имеющиеся на руках аккредитации, пришлось ждать у входа.
Вместе с ними на участок не допускали и обычных избирателей. Женщина в разговоре с корреспондентом возмутилась, что приехала из другого района и вынуждена ждать.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Председатель комиссии Игорь Михайлов сначала заявил, что журналисты якобы обязаны получить разрешение вышестоящей территориальной комиссии, чтобы вести фото- и видеосъемку. Позднее глава УИК сказал, что приостановил работу комиссии, потому что на участке уже находились представители прессы, которых необходимо зарегистрировать.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Ранее появилась информация, что на этом участке избиратели обнаруживают в числе проголосовавших тех, кто этого не делал. Петербуржец Михаил узнал, что так «проголосовала» его мама, хотя, как он заявил «Фонтанке», она точно этого не делала. Он направит жалобу в ЦИК.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Глава УИК объяснил происходящее тем, что на участке в пятницу «был дурдом». Этот участок на Васильевском острове прославился высокими темпами обхода избирателей для надомного голосования.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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