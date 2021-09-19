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На Васильевском острове журналистов и граждан не пускали на избирательный участок

Журналисты и граждане 19 сентября некоторое время не могли попасть на избирательный участок № 133 на Гаванской улице, передает корреспондент «Фонтанки».

На УИК на Васильевском острове прибыл пресс-автобус от «Наблюдателей Петербурга». Однако не всех журналистов пустили внутрь. Части из них, несмотря на имеющиеся на руках аккредитации, пришлось ждать у входа.

Вместе с ними на участок не допускали и обычных избирателей. Женщина в разговоре с корреспондентом возмутилась, что приехала из другого района и вынуждена ждать.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Председатель комиссии Игорь Михайлов сначала заявил, что журналисты якобы обязаны получить разрешение вышестоящей территориальной комиссии, чтобы вести фото- и видеосъемку. Позднее глава УИК сказал, что приостановил работу комиссии, потому что на участке уже находились представители прессы, которых необходимо зарегистрировать.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Ранее появилась информация, что на этом участке избиратели обнаруживают в числе проголосовавших тех, кто этого не делал. Петербуржец Михаил узнал, что так «проголосовала» его мама, хотя, как он заявил «Фонтанке», она точно этого не делала. Он направит жалобу в ЦИК.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Глава УИК объяснил происходящее тем, что на участке в пятницу «был дурдом». Этот участок на Васильевском острове прославился высокими темпами обхода избирателей для надомного голосования.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» продолжает следить за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

Ждем ваши сообщения: в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +79956001961; на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (11)

Маргaрита
Страницы в журнале были полностью открыты, а еще я поговорила с женщиной которая выдавала журнал. Она сказала, что целого подъезда не было в списках. Знакомая тоже интересную информацию рассказала, там где должны быть подписи 2-х участковых на бюллетенях , одна из подписей была довольно оригинальная просто "Я".
Эд Хэммет
Глава василеостровской УИК признал, что там был дурдом. Но разве только там? Огласите весь список дурдомных УИКов пожалуйста.
Noisymouse
А как товарищ узнал, что в списках якобы проголосовавшая мама? Такую информацию не дают, не только, проголосовал или нет человек - посторонний не может узнать, кто вообще есть в списках.
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