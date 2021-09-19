Журналисты и граждане 19 сентября некоторое время не могли попасть на избирательный участок № 133 на Гаванской улице, передает корреспондент «Фонтанки».



На УИК на Васильевском острове прибыл пресс-автобус от «Наблюдателей Петербурга». Однако не всех журналистов пустили внутрь. Части из них, несмотря на имеющиеся на руках аккредитации, пришлось ждать у входа.



Вместе с ними на участок не допускали и обычных избирателей. Женщина в разговоре с корреспондентом возмутилась, что приехала из другого района и вынуждена ждать.

