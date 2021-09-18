На одного избирателя меньше двух минут. Надомное голосование в Петербурге показало рекордные скорости

Высокие скорости обхода граждан, голосующих на дому, показали члены УИК №133 на Васильевском острове. За пять часов успели отдать свой голос, не выходя на улицу, 160 человек. Такие данные прозвучали на брифинге члена ГИК Юрия Кузьмина 18 сентября.

«Я сейчас не готов оценивать, потому что не знаю, правдивая ли эта информация, — прокомментировал Кузьмин. — Если там что-то не законно и какие-то цифры не сходятся, есть официальная процедура подачи жалоб и обращений».

Он также уточнил, что надомное голосование очень востребовано и заявки на него массово поступали вчера и сегодня.