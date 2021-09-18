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На одного избирателя меньше двух минут. Надомное голосование в Петербурге показало рекордные скорости

Члены УИК на Васильевском успели за пять часов обойти 160 человек

Высокие скорости обхода граждан, голосующих на дому, показали члены УИК №133 на Васильевском острове. За пять часов успели отдать свой голос, не выходя на улицу, 160 человек. Такие данные прозвучали на брифинге члена ГИК Юрия Кузьмина 18 сентября.

«Я сейчас не готов оценивать, потому что не знаю, правдивая ли эта информация, — прокомментировал Кузьмин. — Если там что-то не законно и какие-то цифры не сходятся, есть официальная процедура подачи жалоб и обращений».

Он также уточнил, что надомное голосование очень востребовано и заявки на него массово поступали вчера и сегодня.

Ранее в нескольких участковых избирательных комиссиях на территории муниципалитета Княжево в Кировском районе Петербурга привезли «бездонные» сейфы, а на УИК №1809 в Приморском районе ловили предполагаемых «карусельщиков».

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (2)

260708081
СМИ пишут, что кому-то на участке выдали заполненный бюллетень; возможно, остался лишний после поездки к надомникам?
Mikhailllll
Питерский избирком изобрел и успешно опробовал телепорт! Шах и мат, Илон Маск!
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