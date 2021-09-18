Засветившихся на разных избирательных участках парней ловили в Приморском районе Петербурга. Предполагаемые карусельщики дали дёру после того, как полицейский попросил у них документы.
Как рассказал «Фонтанке» член комиссии с правом совещательного голоса Лев Новченко, 18 сентября подозрительных молодых людей заметили на подходах к УИК
«Когда майор показал удостоверение и по нашей просьбе потребовал у них документы, они попытались сбежать», — отметил Новченко. Двое были задержаны.
Лев Новченко
Ранее в Центральном районе задержали мужчину в стильном пальто, которого видели на разных избирательных участках. Накануне члены ТИКа написали на него заявление в СК.