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«Хотите, я вам покажу, где вы уже были?» На севере Петербурга ловили предполагаемых «карусельщиков»

Предполагаемых карусельщиков задержали на Сердобольской

Засветившихся на разных избирательных участках парней ловили в Приморском районе Петербурга. Предполагаемые карусельщики дали дёру после того, как полицейский попросил у них документы.

Как рассказал «Фонтанке» член комиссии с правом совещательного голоса Лев Новченко, 18 сентября подозрительных молодых людей заметили на подходах к УИК № 1809 на Сердобольской улице. Знакомые лица уже мелькали на других участках. Причину своего визита на УИК № 1809 они не смогли объяснить. «Хотите, я вам покажу, где вы уже были?» — обратился к группе один из членов УИКа, снимавший происходящее на видео.

«Когда майор показал удостоверение и по нашей просьбе потребовал у них документы, они попытались сбежать», — отметил Новченко. Двое были задержаны.

Лев Новченко

Ранее в Центральном районе задержали мужчину в стильном пальто, которого видели на разных избирательных участках. Накануне члены ТИКа написали на него заявление в СК.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.
«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (1)

lamer
Начитаются в этих ваших тиктоках, а потом ходят по участкам.
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