Засветившихся на разных избирательных участках парней ловили в Приморском районе Петербурга. Предполагаемые карусельщики дали дёру после того, как полицейский попросил у них документы.

Как рассказал «Фонтанке» член комиссии с правом совещательного голоса Лев Новченко, 18 сентября подозрительных молодых людей заметили на подходах к УИК № 1809 на Сердобольской улице. Знакомые лица уже мелькали на других участках. Причину своего визита на УИК № 1809 они не смогли объяснить. «Хотите, я вам покажу, где вы уже были?» — обратился к группе один из членов УИКа, снимавший происходящее на видео.