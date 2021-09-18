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«Бездонные» сейфы в кировских УИКах заметили все. Не всем они понравились

В Кировском районе в УИКи привезли сейфы, у которых откручивается дно

В нескольких участковых избирательных комиссиях на территории муниципалитета Княжево в Кировском районе Петербурга привезли сейфы с откручивающимся дном.

В частности, чудо-сейфы появились на УИК №619, 620, 621 и 630. Открыть их можно, покрутив за ножки. Предполагается, что ночью там будут храниться бюллетени избирателей, которые проголосовали во второй день выборов.

Об этом вечером 18 сентября «Фонтанке» сообщили помощники депутата Дениса Четырбока. По их словам, большинство комиссий пошли навстречу и согласились опломбировать у новых сейфов ещё дно. Однако в 630-м УИКе этого делать не стали. Член комиссии написал по этому поводу жалобу.

читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в территориальную избирательную комиссию № 3. Трубку взяла женщина и заявила, что она представитель комиссии, однако, услышав вопрос, сказала: «Все ушли, а я уборщица. До свидания».

В городской избирательной комиссии так отреагировали на вопрос «Фонтанки» о сейфах:

«Если есть с сейфом какие-то проблемы, то какая-то реакция должна быть, в том числе актирование, опечатывание. Что касается конструкции сейфа, есть порядок ЦИК, он говорит: сейф или металлический ящик. Никаких характеристик там не содержится», — сообщил «Фонтанке» член ГИК Юрий Кузьмин.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО Автово и МО Ланское. Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Обалдеть! Четырбок против вбросов? Алкоголик против пьянства?
266218416
Цирк с конями
Милая +
Изобретательный наш народ, кто бы сомневался.
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