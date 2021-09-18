В частности, чудо-сейфы появились на УИК №619, 620, 621 и 630. Открыть их можно, покрутив за ножки. Предполагается, что ночью там будут храниться бюллетени избирателей, которые проголосовали во второй день выборов.
Об этом вечером 18 сентября «Фонтанке» сообщили помощники депутата Дениса Четырбока. По их словам, большинство комиссий пошли навстречу и согласились опломбировать у новых сейфов ещё дно. Однако в 630-м УИКе этого делать не стали. Член комиссии написал по этому поводу жалобу.
читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» обратилась за комментарием в территориальную избирательную комиссию № 3. Трубку взяла женщина и заявила, что она представитель комиссии, однако, услышав вопрос, сказала: «Все ушли, а я уборщица. До свидания».
В городской избирательной комиссии так отреагировали на вопрос «Фонтанки» о сейфах:
«Если есть с сейфом какие-то проблемы, то какая-то реакция должна быть, в том числе актирование, опечатывание. Что касается конструкции сейфа, есть порядок ЦИК, он говорит: сейф или металлический ящик. Никаких характеристик там не содержится», — сообщил «Фонтанке» член ГИК Юрий Кузьмин.