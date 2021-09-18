В частности, чудо-сейфы появились на УИК №619, 620, 621 и 630. Открыть их можно, покрутив за ножки. Предполагается, что ночью там будут храниться бюллетени избирателей, которые проголосовали во второй день выборов.

Об этом вечером 18 сентября «Фонтанке» сообщили помощники депутата Дениса Четырбока. По их словам, большинство комиссий пошли навстречу и согласились опломбировать у новых сейфов ещё дно. Однако в 630-м УИКе этого делать не стали. Член комиссии написал по этому поводу жалобу.