«У нас нет факта их отсутствия». Как уставшие и заболевшие в день выборов председатели избиркомов помогли элдэпээровцу выиграть выборы

автор фото Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если бы члены избирательной комиссии № 48 Московского района увлекались индийской философией и задумывались о карме, то, возможно, иначе бы отнеслись к рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты и наблюдателей по 21-му округу. В этом округе с ног на голову перевернулось всё: кандидат от «Единой России» стал борцом за честные выборы, а его однопартийцы, заседающие в избиркоме, выступили против него же, поддержав оппонента от ЛДПР.

Злорадствовать плохо, но журналист «Фонтанки» не удержалась: «Скажите, Михаил, каково это, оказаться по другую сторону?» В холле администрации Московского района сидел единоросс Михаил Доброхотов. В 2019 году он был главой избирательной комиссии в муниципалитете «Черная речка». Там прошли самые скандальные выборы в муниципальный совет, результаты в одном из округов, где победу одержал брат спикера, в итоге отменили по суду. Доброхотова ругали в Центризбиркоме, кандидаты требовали возбудить против него уголовное дело. Теперь Доброхотов представляет интересы кандидата от «Единой России» в 21-м округе Никиты Титенко, который выборы проиграл.



«Ну, — потянул Доброхотов, прищуриваясь. — Два года прошло».

В ночь с 19 на 20 сентября в Московском районе происходили странные вещи: несколько десятков председателей участковых избирательных комиссий в одночасье сорвались с документами, протоколами, бюллетенями и двинулись в неизвестном направлении. С 17 участков, где председатели избиркомов оказались более усидчивыми, передавали: кандидат от «Справедливой России» Ольга Галкина, помощница экс-депутата Максима Резника, одерживает уверенную победу. Часть уехавших председателей участковых избирательных комиссий в итоге нашлись в администрации Московского района. Они, ни на кого не обращая внимания, заходили туда с чёрного хода, оставляли в подвале стопки с бюллетенями и поднимались на третий этаж — там расположен территориальный избирком. Судя по рассказам кандидатов, некоторые председатели участковых избирательных комиссий сдавали только протоколы по итогам в Государственную думу, а протокол по выборам в Законодательное собрание — нет.



Ночью в администрацию района приехали кандидаты, чтобы понять, что же всё-таки произошло. Сумбура добавило появление кандидата в Государственную думу Виталия Милонова. Что именно стало причиной перепалки, никто не помнит, но в итоге Милонов и Галкина обменялись любезностями: первый назвал оппонентку «проституткой Навального», она ответила: «Говнюк».

На следующий день председатели избирательных комиссий к вечеру всё же объявились вместе с документами. В протоколах значилось, что победу одерживает кандидат от ЛДПР Андрей Малков. Некоторое время он работал помощником Милонова, кроме того, он активно сотрудничает с петербургской администрацией, а его НКО получает гранты от комитета по молодежной политике.

В нескольких избиркомах, где результаты всё же успели как-то зафиксировать, ситуация поменялась кардинально. Например, в участковой избирательной комиссии № 1348. «В 5–6 утра комиссия сбежала с участка. У нас остались фотографии увеличенной копии протокола. Там у Галкиной было 172 голоса, у Малкова — 70. В 7 вечера 20 сентября они принесли новый протокол в администрацию и ввели его в ГАС «Выборы». В нём уже у Галкиной было 46 голосов, а у Малкова 527».



За несколько часов на следующий день после выборов занимавший четвертое место Малков вырвался на второе.

Вечером 20 сентября ближе к 23 часам районный избирком № 48 принялся рассматривать жалобы. Их было несколько десятков. Во всех жаловались на сбежавших председателей и отказ в выдаче копий протоколов.

— Жалоба на участок 1326. Там нет сейфа, избирательные документы хранятся ненадлежащим образом. Указанные факты не подтвердились — скороговоркой проговаривал председатель теризбиркома Анатолий Доильницын.

— В чем именно? — вставляли участники заседания.

— Мы заседали и приняли такое решение на рабочей группе. Мы позвонили председателю участковой избирательной комиссии. Он не подтвердил данный факт. Вот ещё жалоба на участки 1325, 1328, 1339, 1347, 1348. Пишут, что председатели куда-то уехали, их местонахождение неизвестно. Доводы не подтвердились. А председатели просто устали.

Таким образом, рассмотрели несколько десятков жалоб. Иногда Доильницын, комментируя неподтвердившиеся доводы, говорил, что председатели «забыли» или «плохо себя чувствовали». В одной из жалоб наблюдатель писал, что с участка пропали бюллетени. Корреспондент «Фонтанки» уточнила: «Если доводы жалобщика не подтвердились, то их нашли?» «У нас нет факта их отсутствия», — ответил глава территориальной избирательной комиссии.



Кроме оппозиционных кандидатов и наблюдателей от них жалобы написал и кандидат от «Единой России» Никита Титенко. Его обращение постигла та же участь. За отказ в удовлетворении жалобы проголосовала даже член избиркома от «Единой России» Юлия Вересова.

Под конец заседания жалобы рассматривали в ускоренном темпе. «Хочется спать, давайте без подробностей — они все одинаковые», — говорил Алексей Тоичкин, член территориальной комиссии.

Ночью, после того как протоколы сдали последние две комиссии, Малков опередил Галкину на 150 голосов.

Итоги собирались подвести 21 сентября и, вероятно, подвели: здание, в котором расположен теризбирком, закрыли на дезинфекцию.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

