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Двойное нарушение ПДД привело к серьёзной аварии под Зеленогорском

В ДТП на дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг пострадал человек

Водитель спровоцировал лобовое столкновение под Петербургом, дважды нарушив ПДД.

Как стало известно «Фонтанке», 20 сентября около 7:50 на 120-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг столкнулись легковые автомобили. Травмы получил один человек. На фотографиях с места аварии видно характерные для лобового удара повреждения. Одна из машин съехала в кювет.

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По предварительным данным, виновник ДТП превысил скоростной режим и выехал на встречную полосу. При этом было уже светло, дорога сухая.

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