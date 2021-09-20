Водитель спровоцировал лобовое столкновение под Петербургом, дважды нарушив ПДД.
Как стало известно «Фонтанке», 20 сентября около 7:50 на 120-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг столкнулись легковые автомобили. Травмы получил один человек. На фотографиях с места аварии видно характерные для лобового удара повреждения. Одна из машин съехала в кювет.
По предварительным данным, виновник ДТП превысил скоростной режим и выехал на встречную полосу. При этом было уже светло, дорога сухая.