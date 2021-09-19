Кандидат Сорокин, которого «душили» на участке, получил протокол о неповиновении полиции

В Петербурге кандидат-инвалид Никита Сорокин, заявивший, что на участке
«Сорокин отказался покидать участок, хватался руками за лавочку. Боевые приемы к нему не применяли. В отношении Сорокина возбуждено административное производство 19.3 КоАП. Информация о пропаже бюллетеней, о которой он говорил, не нашла подтверждения», — сказала она.
Ранее в Горизбиркоме назвали «хайпом» инцидент с Сорокиным и изложили свою версию событий. Член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что ситуация «широко тиражируется», хотя в ней нет «серьезного повода». По его словам, Сорокина пытались уговорить уйти, но он отказался и лег на пол. Действия полиции Кузьмин комментировать не стал.
17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. В режиме онлайн «Фонтанка» следит за ходом выборов новых составов Госдумы и Заксобраний.