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Кандидат Сорокин, которого «душили» на участке, получил протокол о неповиновении полиции

В Петербурге кандидат-инвалид Никита Сорокин, заявивший, что на участке № 1459 минувшей ночью его «душили» сотрудники полиции, получил протокол о неповиновении представителям власти. Об этом 19 сентября во время брифинга заявила глава Горизбиркома Наталья Чечина.

«Сорокин отказался покидать участок, хватался руками за лавочку. Боевые приемы к нему не применяли. В отношении Сорокина возбуждено административное производство 19.3 КоАП. Информация о пропаже бюллетеней, о которой он говорил, не нашла подтверждения», — сказала она.

Ранее в Горизбиркоме назвали «хайпом» инцидент с Сорокиным и изложили свою версию событий. Член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин заявил, что ситуация «широко тиражируется», хотя в ней нет «серьезного повода». По его словам, Сорокина пытались уговорить уйти, но он отказался и лег на пол. Действия полиции Кузьмин комментировать не стал.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. В режиме онлайн «Фонтанка» следит за ходом выборов новых составов Госдумы и Заксобраний.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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