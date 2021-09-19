Кандидат Сорокин, которого «душили» на участке, получил протокол о неповиновении полиции

В Петербурге кандидат-инвалид Никита Сорокин, заявивший, что на участке № 1459 минувшей ночью его «душили» сотрудники полиции, получил протокол о неповиновении представителям власти. Об этом 19 сентября во время брифинга заявила глава Горизбиркома Наталья Чечина.

«Сорокин отказался покидать участок, хватался руками за лавочку. Боевые приемы к нему не применяли. В отношении Сорокина возбуждено административное производство 19.3 КоАП. Информация о пропаже бюллетеней, о которой он говорил, не нашла подтверждения», — сказала она.

