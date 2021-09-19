Это — хайп. ГИК прокомментировал ситуацию с кандидатом-инвалидом Сорокиным, к которому на участке применили силу

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали произошедшее минувшей ночью в УИК № 1459 на улице Дыбенко, где полиция применила силу к инвалиду, кандидату в депутаты Никите Сорокину. Как заявил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, ситуация «широко тиражируется», хотя в ней нет «серьезного повода».
«Мы здесь можем констатировать, что подключилась Общественная палата, она выезжала к данному кандидату, их оценку вы тоже услышите. На наш взгляд, имела место в первую очередь попытка вызвать какой-то хайп, придать какую-то огласку», — сказал Кузьмин.
Инцидент произошел в ночь на 19 сентября, на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко полицейские применили силу к кандидату в депутаты Никите Сорокину. Как он рассказал «Фонтанке», на ИК «украли от 200 до 300 бюллетеней». Сорокин требовал, чтобы приехали люди из ТИК, и отказывался уходить до этого момента. Затем, по словам кандидата, его попытались выгнать, после чего стали душить.
У ГИК своя версия произошедшего, полученная от председателя ТИКа. В территориальную комиссию позвонил член ТИК с правом решающего голоса от партии «Яблоко» и сообщил, что на участке № 1459 ненадлежаще хранятся бюллетени. Далее связались с председателем УИК, которая пояснила, что никаких нарушений нет, условия соблюдены, и сама она уже не находится на участке. Она сообщила, что из стационарных ящиков для голосования бюллетени были перемещены в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и других участников процесса, все это было опломбировано и выданы акты.
«Когда это информация была передана члену территориальной комиссии с правом решающего голоса от «Яблока», он сказал, что туда едет кандидат Сорокин, едет следственная группа, и они требуют немедленного прибытия председателя. Когда она туда прибыла, там был кандидат, который сразу вел себя вызывающе, можем констатировать, что у этого кандидата и раньше были проблемы с законом, это информация открыта. Он требовал совершенно незаконных действий, чтобы из сейфа вынули сейф-пакеты, достали бюллетени и начался их пересчет, чего делать порядок не позволяет», — сказал Кузьмин.
Он добавил, что Сорокин отказывался уходить и лег на участке на пол. Его, как заявил член Горизбиркома, пытались уговорить покинуть участок, но тот не соглашался. Этому, по его словам, «есть множество свидетелей». Комментировать действия правоохранительных органов, которые применили к кандидату-инвалиду «удушающий прием», Кузьмин не стал. «Действия полиции мы не комментируем, я думаю, что руководство правоохранительных органов даст этому оценку самостоятельно», — сказал он. При этом член Горизбиркома добавил, что комментарии соратников Сорокина, которые снимали применение силы к кандидату на видео, имели «вымышленный» характер.
Ночью с 18 на 19 сентября на нескольких десятках избирательных участков в Петербурге было оживлённо. О том, что происходило в избиркомах, пока вы спали, можно прочитать в материале «Фонтанки».