Это — хайп. ГИК прокомментировал ситуацию с кандидатом-инвалидом Сорокиным, к которому на участке применили силу

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прокомментировали произошедшее минувшей ночью в УИК № 1459 на улице Дыбенко, где полиция применила силу к инвалиду, кандидату в депутаты Никите Сорокину. Как заявил член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, ситуация «широко тиражируется», хотя в ней нет «серьезного повода».

«Мы здесь можем констатировать, что подключилась Общественная палата, она выезжала к данному кандидату, их оценку вы тоже услышите. На наш взгляд, имела место в первую очередь попытка вызвать какой-то хайп, придать какую-то огласку», — сказал Кузьмин.



Инцидент произошел в ночь на 19 сентября, на избирательном участке № 1459 на улице Дыбенко полицейские применили силу к кандидату в депутаты Никите Сорокину. Как он рассказал «Фонтанке», на ИК «украли от 200 до 300 бюллетеней». Сорокин требовал, чтобы приехали люди из ТИК, и отказывался уходить до этого момента. Затем, по словам кандидата, его попытались выгнать, после чего стали душить.

У ГИК своя версия произошедшего, полученная от председателя ТИКа. В территориальную комиссию позвонил член ТИК с правом решающего голоса от партии «Яблоко» и сообщил, что на участке № 1459 ненадлежаще хранятся бюллетени. Далее связались с председателем УИК, которая пояснила, что никаких нарушений нет, условия соблюдены, и сама она уже не находится на участке. Она сообщила, что из стационарных ящиков для голосования бюллетени были перемещены в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и других участников процесса, все это было опломбировано и выданы акты.

«Когда это информация была передана члену территориальной комиссии с правом решающего голоса от «Яблока», он сказал, что туда едет кандидат Сорокин, едет следственная группа, и они требуют немедленного прибытия председателя. Когда она туда прибыла, там был кандидат, который сразу вел себя вызывающе, можем констатировать, что у этого кандидата и раньше были проблемы с законом, это информация открыта. Он требовал совершенно незаконных действий, чтобы из сейфа вынули сейф-пакеты, достали бюллетени и начался их пересчет, чего делать порядок не позволяет», — сказал Кузьмин.

