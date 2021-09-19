Неизвестный обстрелял школу на севере Петербурга, в ней расположены 4 УИКа

Окна и фасад школы на окраине Красногвардейского района оказались повреждены накануне ночью. Также досталось припаркованному автомобилю.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, металлические шарики оперативники собирали накануне утром на улице Корнея Чуковского. Директор школы нашел их на территории возле здания. Повреждены окна в пяти классах, на фасаде сколы в четырех местах. Нашли 31 шарик.

Также оказались разбиты стекла у «Шкоды», припаркованной рядом. Заднее вдребезги, на переднем — скол и трещина. Возле машины нашли 17 металлических шариков.