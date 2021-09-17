По его словам, человек в костюме бюллетеня зашёл в ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района», где расположена участковая избирательная комиссия № 115.
Алексей Абрамов
«Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час», — спел, пританцовывая, «бюллетень».
Мужчина успел спеть несколько частушек, после чего его задержали сотрудники полиции «за провокацию». «На выходе при задержании его снимали молодые люди. Возможно, пиара искали. Полицейские посадили его в машину и увезли», — добавил Абрамов.