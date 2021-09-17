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С избирательного участка в Петербурге полиция вынесла бюллетень. В нём был поющий человек

На избирательный участок в Петербурге пришёл «поющий бюллетень»

С территории избирательного участка на Васильевском острове в Петербурге полицейские удалили человека в костюме бюллетеня. Об этом «Фонтанке» 17 сентября сообщил наблюдатель Алексей Абрамов.

Фото: Алексей Абрамов
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По его словам, человек в костюме бюллетеня зашёл в ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района», где расположена участковая избирательная комиссия № 115.

Алексей Абрамов

«Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час», — спел, пританцовывая, «бюллетень».

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Мужчина успел спеть несколько частушек, после чего его задержали сотрудники полиции «за провокацию». «На выходе при задержании его снимали молодые люди. Возможно, пиара искали. Полицейские посадили его в машину и увезли», — добавил Абрамов.

Фото: Алексей Абрамов

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (11)

Evil_Dogooder
Сразу видно руку (зачёркнуто) ростовую куклу вашингтона!
Cвифт
.... возможно это приём для отвлечения внимания от урн.
Guest1234
Конечно, провокация! Видя такой бюллетень, люди еще могут подумать, что у них есть выбор! Правильно его забрали!
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