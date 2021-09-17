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Участники побега из ИВС в Истре получили от 6 до 11 лет за грабежи

Суд приговорил участников побега из изолятора в Подмосковье к длительным срокам за кражи и грабежи

Истринский городской суд Московской области приговорил к длительным срокам заключения четверых участников августовского побега из местного изолятора временного содержания. Суд и следствие установили, что они объединились в ОПГ и совершили десяток краж и два грабежа.

Как сообщает 17 сентября «Коммерсантъ», выходцы из Молдавии Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря приговорены к срокам от 6 лет общего режима до 11 лет строгого режима по ст. 158, 162 и 226 УК РФ (кражи, грабежи и хищение оружия). Максимальный срок получил Бутнару, которого считают организатором группировки.

По версии следствия, в 2018 года фигуранты дела — торговцы со строительного рынка в деревне Глазово Дмитровского городского округа Подмосковья объединились в группу для совершения преступлений корыстной направленности. В Московской и Тверской областях они пробирались в дома богатых людей в отсутствие хозяев и крали ценности, особо интересуясь коллекциями иностранных монет и банкнот.

В ближайшее время их также будут судить за побег из ИВС — соответствующая статья предусматривает срок до пяти лет лишения свободы. Организатором побега следствие также считает Бутнару.

Напомним, что в ночь на 6 августа из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро мужчин. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Их задержали достаточно быстро.

Пятый участник побега — Александр Мавриди был задержан в Москве 13 сентября. Его нашли с помощью системы распознавания лиц.

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