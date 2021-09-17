Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







На этих выходных есть много поводов выйти из дома даже несмотря на погоду: на улицах проходят фестивали для всей семьи, в БДТ и «Балтийском доме» — премьеры, а кино в центре и вовсе показывают бесплатно.

Актуальное

Александринский показывает «Полнолуние» Бауш До 18 сентября, 18+

На исторической сцене Александринского театра — гастроли «Танцтеатра Вупперталь Пина Бауш» (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch), и это событие достойно внимания. Дело в том, что Пина Бауш — одна из самых влиятельных хореографов в танцовщиц XX века. Каждая ее постановка — синтез танца, драматического искусства и видеоэлементов. «Полнолуние», которое сейчас привезли в Петербург, считается наиболее изящным из всех её произведений. Историю, в которой артисты исполняют роли самих себя, а танец «рождается» словно из ниоткуда при каждом их передвижении по сцене, Пина поставила в 2006 году, незадолго до своей смерти.



Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







Фёдоров сыграет на Пяти Углах 17 сентября, 19.30, 6+

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Фёдоров сыграет акустический концерт в Social Club. Формального повода для встречи с поклонниками нет, так что выход музыканта может стать причиной просто отлично провести вечер пятницы.



Автор: Dmitry Vladimirov / youtube.com

Художники, казаки, декабристы — на «Диалогах» 19 сентября, 12.00

В «Подписных изданиях» — сентябрьские «Диалоги». В 12.00 искусствовед, арт-критик, куратор Екатерина Андреева представит свою новую книгу «Параллельные современности. Тексты о российском искусстве 1980–2010-х» и расскажет о разных вехах в художественном мире: от нонконформистов-шестидесятников до творчества миллениалов. В 13.30 к на сцену выйдет историк, декан факультета истории Европейского университета и поговорит с присутствующими о работе «Вольная вода. История борьбы за свободу на Дону» и казачестве. Последним, в 15.00, выступает главред журнала «Звезда» Яков Гордин. Его тема — восстание декабристов в 1825 году. Желающим присутствовать на «Диалогах» офлайн нужно зарегистрироваться, на сайте проекта пройдут прямые эфиры.



Тем, кто скучает по праздникам

На фестиваль культуры пустят бесплатно 17 сентября, 19.00, 0+

В пятницу вечером на «Тинькофф арену» съедутся театральные коллективы, музыканты, танцоры, чтобы выступить на Фестивале уличного искусства и культуры. Среди участников программы — артисты цирка «Контраст» и иллюзионист Александр Муратаев, множество граффитистов и стрит-артистов. Художники покажут, как они делают эскизы и выкрашивают работы прямо на арене — «мастерские» расположат в коридорах. Вход на фестиваль для всех свободный, садиться в зале можно, куда захочется. Так как количество мест ограничено, прийти стоит немного заранее.



Фото: предоставлено Радио Рекорд Поделиться Поделиться







«День мира» отметят на Васильевском острове 18 сентября, 0+

Васильеостровцы своими силами организовали большой праздник «День Мира». В программе — экскурсии по местам, где гулял Александр Грин, обсуждение проекта мурала в память о советском композиторе Олеге Каравайчуке и множество семейных активностей — от обустройства дома для бездомных животных до игры в шахматы с профессионалами. Вечером — кинопоказы прямо на улице. На образовательную программу стоит заранее зарегистрироваться.



«Приквел» St. Fields — у Финского 18 сентября, 18+

Хотя основная программа музыкального фестиваля St. Fields была перенесена на позднюю осень этого года, в выходные в «Севкабель Порту» пройдёт ‘’приквел’’. У Финского залива, в «Мачтах», выступят арт-панк группа Shortparis и пионер компьютерной музыки Иван Павлов с проектом CoH. Среди хэдлайнеров — диджей Саша Балыкова, она же Erorrticа и Sinusoidal — резидент роттердамского лейбла Pinkman Records.



Автор: Shortparis/youtube.com

Рыцари и конница пошумят на Неве 18 и 19 сентября, 0+

Тем временем в Петропавловке — «Битва на Неве». На празднике соберутся реконструкторы и любители рыцарской эпохи: будут сражаться на мечах и выбивать друг друга из сёдел. Для горожан оба дня работает ярмарка и играет живая музыка. Вход свободный с соблюдением антиковидных мер.

Чайные церемонии — в Ботсаду 18 и 19 сентября, 6+

Ботанический сад устраивает праздник в честь чая. На фестивале «Необычайный сад» сотрудники расскажут о растениях, листья и плоды которых принято заваривать в разных странах. С 12 до 16 часов артисты театра «Мимигранты» устроят интерактивное представление для детей «Приключения Доктора Айболита и отЧАЙных клоунов».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Узнать новое

Брит-поп разложат по полочкам 17 сентября, 19.00, 18+

В 1990-х годах Великобритания и весь мир слушали Oasis и Blur, ещё не зная о том, что гитарная музыка этой эпохи станет не только отдельным жанром, но и целым феноменом. О том, что такое брит-поп, на встрече в библиотеке им. Маяковского расскажут редакторы музыкальной колонки Афиши.Daily и телеграм-канала VOICE Николай Овчинников и Владимир Завьялов. Вход свободный, но чтобы точно хватило мест, стоит зарегистрироваться.

Садулаев зайдёт в гости к Набокову 17 сентября, 18.00, 18+

«Готские письма» Германа Садулаева — одна из самых ожидаемых книг года , которая уже оказалась в шорт-листе «Ясной поляны». Мыслями о том, кто такие готы, «откуда взялись и куда исчезли» писатель делится на творческой встрече в Музее Набокова в пятницу вечером.



Фото: Скриншот сайта podpisnie.ru Поделиться Поделиться







Данте — в «Доме радио» С 17 до 19 сентября, 20.00, 18+

В Доме Радио проходит цикл лекций к 700-летию со дня смерти Данте. Вход свободный, но нужна регистрация. В пятницу о том, как концепцию чистилища понимают в западно-христианской традиции, расскажет священник Прихода Святой Екатерины на Невском проспекте Юрий. На следующий день на Малой Садовой запланирована встреча с резидентом Дома Радио — кипрским композитором Андреасом Мустукисом. Его учитель — Борис Тищенко, студент Шостаковича. С 1997 по 2005 год мастер сочинял свой opus magnum — цикл Данте-симфоний по мотивам «Божественной комедии» — «Хорео-симфоническую циклиаду «Беатриче»», как называл работу сам Тищенко. Именно об этом четырехчасовом звуковом полотне и пойдет речь в субботу. Последняя лекция на выходных состоится 19 сентября. Научный сотрудник Болонского университета Кристина Ланда разберёт дореволюционные переводы «Божественной комедии» и их судьбы в XXI веке.



В театрах

Бортко покажет свою «Антигону» 18 и 19 сентября, 19.00, 16+

Режиссёр Владимир Бортко поставил спектакль по пьесе Жана Ануя «Antigone или Я/Мы Антигона» в «Балтийском доме». Главные роли в премьере исполнят Пётр Семак и Александра Мамкаева. Героиня спектакля — дочь царя Эдипа Антигона, бросает вызов новому правителю и хоронит тело своего брата, несмотря на государственный запрет предавать его тело земле. «Античную» историю осовременили, преобразовав сценическое пространство: на экраны за спинами актеров выведут видеоряд с хроникой главных событий начала нашего века. «Я/Мы» в названии — символ того, что выступления «против царя, против вранья, против «здравого смысла»» остаются геройством во все времена.



Фото: Андрей Федечко, фото предоставлено театром Поделиться Поделиться







Сказку о смерти опробуют в БДТ 18 и 19 сентября, 13.00, 18.00, 12+

В БДТ молодой режиссёр Фамил Джавадов — выпускник Мастерской Андрея Могучего — готовит к постановке спектакль для семейного просмотра «Чёрная скрипочка». Сказку о брате и сестре, к которым приходит Смерть и внезапно начинает испытывать человеческие чувства, написал шведский автор Ульф Старк, ориентирующийся в литературе на традиции Астрид Линдгрен. На этих выходных в Каменноостровском театре пройдут предпремьерные показы «Скрипочки». Главные роли исполняют Алексей Фурманов, Александра Бровко, Мария Сафонова, Александр Ронис.



Серзин вскрывает народное сознание 19 сентября, 18.00, 20.30, 18+

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина привёз на новую сцену Александринского «Свидетельские показания» в постановке Семёна Серзина. Режиссёр знаком многим по пьесе «Человек из Подольска», экранизированной в 2020 году. В Новой работе Серзина разные люди вспоминают о погибшем соседе и формируют образ совсем нереальный. Спектакль вошёл в оффлайн программу престижной театральней премии для молодых «Прорыв».



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Народные сказки стали спектаклем 18 сентября, 12.00, 3+

«Цехъ» представляет премьеру для детей «С На Ми». Интерактивный детский спектакль режиссёр Александра Мамкаева поставила, вдохновившись сказками разных народов мира. Актёры сыграют волшебниц и позовут детей в зале путешествовать по Земле в поисках чудесных историй.

В музеях

«Мумия меняет имя» в Зимнем дворце До 12 декабря, 6+

В Эрмитаже «Мумия меняет имя». После того, как в 2017 году учёные провели компьютерную томографию одному из экспонатов, обнаружилось неожиданное: мумия, которую до этого считали женщиной по имени Бабат из семьи фиванских жрецов бога Монту, оказалась мужчиной. Он страдал от редкого генетического заболевания и, вероятно, был жрецом Амона и начальником привратников фараона. Одновременно с выставкой об этом научном открытии в Эрмитаже заработала экспозиция «После мумий». В зале собрали предметы египетского искусства от античности до позднего Средневековья.



Фото: ESD-SS from Pixabay Поделиться Поделиться







Ленинград прошлого — в KGallery До 31 октября, 12+

Над прославившими его ленинградскими пейзажами художник Николай Лапшин работал с 1937 до 1940 год. В 1942 году график умер в блокадном городе. Серию картин Лапшина к 130 летию со дня его рождения выставляют в пространстве KGallery. Выставка интересна не только тем, что многие экспонаты показывают впервые, но и потому что до этого Лапшин в сознании многих был в первую очередь иллюстратором научно-познавательных книг и журналов. Решившим сходить на экспозицию стоит зарядить телефон: сотрудники предложат установить специальное мобильное приложение, куда загружена дополнительная информация.

В «Новом музее» обращаются к будущему С 17 сентября до 31 октября, 16+

Современные художники Валерий Подлясский и Александра Кищук часто работают вместе: в 2018 году в Манеже они представляли интерактивную инсталляцию на выставке «Протоарт. Композиция», теперь же в Новом музее Аслана Чехоева открывают персональную экспозицию «Ad aeternum mutation». Все работы в залах объединены темой движения от прошлого к будущему и трансформации идеалов.

Этнографический приютил дизайнеров До 26 сентября, 6+



Этнографический музей стал «испытательным полигоном» для молодых дизайнеров: три сотни плакатов и афиш, некоторые из которых были вдохновлены народными костюмами и артефактами в соседних залах, продумали и сверстали студенты Высшей школы экономики. Выставку назвали «HSE open design days. Плакат, знак, книга».

Краски разных стран — в работах художников До 30 сентября, 6+

Больше ста художников из разных регионов выставили свои работы на выставке «Этнопалитра» в Центральном музее связи. Участники рисуют в разных стилистиках. Неизменно одно — все они создавали работы о разных этносах и культурах.

«Pro et contra» — у Достоевского С 17 сентября, 16+

В музее Достоевского открылась новая постоянная экспозиция: в первом зале рассказывается о жизни писателя, а во втором кураторы сосредоточились на его творчестве, обратившись к пяти романам: «Преступлению и наказанию», «Идиоту», «Бесам», «Подростку», «Братьям Карамазовым». Уделили время и публицистике. Экспозицию выстраивали так, чтобы показать биографию писателя «как постоянную борьбу с внешними испытаниями и внутренними противоречиями: «Pro et contra»».

Янтарь художественно «раскроют» на выставке До 16 октября, 6+

Фигурки и украшения из янтаря выставляют Музее В.В. Набокова. Экспонаты из «солнечного камня» вырезали художники Лариса и Сергей Ваньковы. Последний участвовал в воссоздании Янтарной комнаты в Царском селе.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







«Наследие» пандемии переезжает в Кронштадт До 16 октября, 6+

В Музее истории Кронштадта открывается выставка «Артефакты пандемии». Она состоит из частей. В разделе «Мир пациента» собраны календари самоизоляции, фотографии, письма и ролики, которые люди создавали друг для друга, не имея возможности увидеться лично. Экспонатами «Мира врача» стали предметы и обмундирование из «красных зон» и всё то, чем пользуются при работе с тяжёлыми случаями ковида. С зимы эта же выставка проходила в Военно-медицинском музее.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







На экранах

Встреча с Дрейденом на «Ленфильме» 19 сентября, 15.35, 16+

Обладателю двух «Золотых Масок» и трёх «Золотых софитов» актёру Сергею Дрейдену, снимавшемуся в сокуровском Русском ковчеге», 14 сентября исполнилось 80 лет. Теперь на Ленфильме режиссер Владимир Непевный и сам юбиляр представят картину «Дрейден-сюита» 2016 года выпуска. В основе сюжета — репетиции одной роли в спектакле петербургского ТЮЗа «Вино из одуванчиков, или Замри».

«Дюна» уже в кино С 16 сентября, 12+

До кинотеатров добрался самый ожидаемый фильм года — «Дюна» Дени Вильнева. Лента — ровно половина сюжета одноимённого романа Фрэнка Герберта. Главные роли в фантастической ленте о наследнике рода Атрейдес, которому суждено стать мессией, исполнили Тимоти Шаламе и Зендая. С ними на экране — Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин и Оскар Айзек. Музыку для картины написал Ханс Циммер.



Автор: WBRussia/youtube.com

В прокате — победитель Берлинале С 16 сентября, 18+

В российский прокат с изменённым названием и купюрами вышел «порнографический» победитель Берлинале. Лента об учительнице, чьё интимное видео попадает в сеть, в русскоязычной афише обозначена как «Безумное кино для взрослых». В оригинале — «Неудачный трах или безумное порно». Румынский режиссёр Раду Жуде неоднократно повторял: в работе он хотел показать, что «непристойности вроде порновидео — ничто по сравнению с тем, что творится вокруг нас и на что мы не обращаем внимания», общаясь с другими людьми каждый день.



Автор: Capella Film/youtube.com

Шарлоттой Генсбур страдает от любви и мук выбора С 16 сентября, 16+

В кино показывают «Сюзанну Адлер» — драму с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Её героине предстоит выбирать между стабильной жизнью с мужем и новой жизнью с человеком, которого она любит. Режиссёром выступил Бенуа Жако, известный по «Дневнику горничной» и «Седьмому небу».

На историю Ассоль — билеты для всех 17 сентября, 10.00, 12+

В «Родине» бесплатно показывают советские «Алые паруса» Александра Птушко. Роли Ассоль и Грея в 1961 году исполнили Анастасия Вертинская и Василий Лановой. Входные выдают в кассе.



Автор: Александр Самм/youtube.com

Пионеры один день в «Авроре» 17 сентября, 13.00, 0+

В «Авроре» — «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещён». Зрителям комедии Элема Климова о пионере, который так боится довести бабушку до инфаркта, что тайно возвращается в лагерь, будучи из него исключённым, также покажут минифильм о съёмках этой истории.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

