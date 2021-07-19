Театральная премия для молодых «Прорыв» объявила номинантов. Многие из работ — на границе искусств

«Поначалу мне казалось, что лидеры очевидны — это и «Пиковая дама. Игра» в Театре им. Ленсовета, и «Сирано де Бержерак» в «Мастерской», и «Король Лир» в Небольшом драматическом театре, — рассказала член экспертного совета, декан театроведческого факультета РГИСИ Евгения Тропп. — Но при просмотре всех заявок выявились и другие серьезные конкуренты: и для меня открытиями стали работы в театрах кукол — в «Бродячей собачке», в Малом театре кукол, в БТК».

Единственная в стране профессиональная премия для театральных деятелей до 35 лет — петербургская премия «Прорыв» — 19 июля объявила номинантов по итогам сезона 2019–2020. Претендентов выбирали по шести номинациям — «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее исполнение роли второго плана», «Лучший менеджер».

А ее коллега по экспертному совету, профессор кафедры русского театра РГИСИ Николай Песочинский, отметил, что в этом году среди номинантов — «много проектов, сделанных на границе разных видов искусств: драма и куклы, драма и музыка, драма и сайт-специфик». Также он подчеркнул, что в номинации «лучший режиссер» представлено только два претендента, поскольку экспертный совет выделил «наиболее радикальные и даже провокативные проекты».



Специальный приз Номинационного совета будет вручен авторам спектакля «4elovekvmaske» Кириллу Люкевичу и Никите Касьяненко за «создание альтернативного гения места».



«Гений места — это, с одной стороны, о человеке, который становится для нас проводником по альтернативному Петербургу, по сути его создает и становится его символом, с другой стороны, о современной истории города, которую пишут Кирилл Люкевич и Никита Касьяненко, — прокомментировала член экспертного совета, член жюри «Золотой маски» Оксана Кушляева. — «Человек в маске» позволяет нам как увидеть в роли «гения места» анонимного граффити-художника, так и заглянуть в тот, другой Петербург, дверь в который может открыть только наш особенный проводник».