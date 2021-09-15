Петропавловка возвращается в Средневековье и принимает «Битву на Неве»

Петропавловская крепость притягивает любителей рыцарской эпохи. 18 и 19 сентября на Заячьем острове пройдёт фестиваль «Битва на Неве» (0+): на ристалищах с утра до вечера будут биться соперники, зрители же смогут поболеть за любимчиков, а в перерывах сходить на ярмарку или научиться танцевать.

Исторические средневековые бои разыгрывают как женщины, так и мужчины. Оружие — мечи обычные и полуторные, то есть такие, которые нужно удерживать двумя руками, а ещё алебарды и щиты с острыми кромками.

Для всадников организована отдельная зона — конное ристалище. На поле наездники будут исполнять упражнения на ловкость, а ещё тренировать «сшибки»: по правилам рыцари едут навстречу друг другу с копьями наперевес и стараются выбить соперника из седла. У реконструкторов оружие специальное, а сами они одеты в доспехи, но от этого зрелище в эффектности не сильно теряет — при встрече копья часто с треском разлетаются в щепки.



За музыку на фестивале в оба дня отвечает группа из DarkRiver из Выборга и петербуржцы Argemonia. Это название в переводе означает «Роза ветров». Коллективы исполняют аутентичную старинную музыку и народные песни. Мастер-класс по танцам запланирован на 16:20 в субботу.



Вход на «Битву на Неве» бесплатный, но с ограничениями. Интерактивная площадка с развлечениями и ярмарка работают с 11 до 19 часов все выходные. Будут открыты 2 точки входа — со стороны Кронверкского и Иоанновского мостов.



«Фонтанка.ру»

