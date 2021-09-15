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Ботанический сад проведет традиционный чайный фестиваль

18 и 19 сентября в Ботаническом саду пройдёт традиционный осенний фестиваль «НеобыЧАЙный сад», где можно будет попробовать чай из самовара, попасть на мастер-классы и лекции мастеров чайного дела, увидеть чайные растения со всего мира. Ботсад анонсирует фестиваль как «самое уютное событие осени».

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН
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Мастер-классы и лекции в выставочном павильоне проведут «ДоброЧай», Школа чайного пути «Чагун», Музей чая, клуб «Тяною» и другие специалисты, а на Северном дворе развернутся «Самоварный Петербург» и «Перелетная Чайхана». Будет и несколько выставок: самих чайных растений (покажут настоящий чайный куст, чайные специи, голубой чай) и выставка учеников и мастеров Школы мозаики.

Также для гостей выступит клоун-мим-театр Мимигранты с представлением «Приключения Доктора Айболита и отЧАЙных клоунов». В режиме прогулки будет работать Субтропический маршрут, там можно будет пройти квест для детей «Как муравей стихи на листьях писал». (6+)

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад» пройдёт в Ботаническом саду Петра Великого 18 — 19 сентября 2021. Подробности на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН

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