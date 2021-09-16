Грустно смотреть на концертную афишу Петербурга — сплошь переносы и отмены. Но поводы для радости все равно находятся: например, 17 сентября лидер группы «АукцЫон» сыграет акустический концерт в Social Club. Мероприятие пройдет в камерной атмосфере зала на Пяти углах (12+).
Вероятно, провести мероприятие в столь скромном в плане масштаба формате — единственный способ избежать переноса или отмены. Несмотря на то что редкие клубные концерты все же проходят (например, на днях отгремели The Hatters), больше в сентябре крупных шоу нет.
Однако Леонид Федоров принадлежит к той категории артистов, кто малыми средствами достигает большого эффекта. Сценическое поведение, энергетика и сам репертуар — это то, из чего и складывается атмосфера — «шаманства, свободы и большой музыки», как характеризуют Федорова.
Какого-то весомого повода для концерта нет. Альбом на стихи Уильяма Блейка мы послушали еще в феврале, от «АукцЫона» со времен релиза «Мечты» новостей не было, но в текущих реалиях концерт столь важного для Петербурга музыканта — это приятный повод провести вечер пятницы не дома. А на большие концерты сходим когда-нибудь потом.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»