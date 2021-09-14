Владимир Бортко выпустит непокорную Антигону на сцену «Балтийского дома»

18 и 19 сентября на сцене театра «Балтийский дом» пройдет премьера спектакля «Антигона» Владимира Бортко. В начале 1990-х уже опытный на тот момент кинорежиссер Бортко попробовал себя в театральной режиссуре, поставив на сцене Эрмитажного театра спектакль «Царь Эдип», его новая театральная работа на сцене театра «Балтийский дом» в определенном смысле продолжение дебютной работы: в центре сюжета — дочь Эдипа, непокорная и бесстрашная Антигона.

В основе спектакля — пьеса французского драматурга Жана Ануя. Написана она была в 1943 году в оккупированном Париже и тогда же поставлена. Посыл, заложенный в тексте более семидесяти лет назад, сегодня, кажется, звучит еще актуальнее.

Царь Креон приказывает с почестями похоронить Этеокла, одного из родных братьев Антигоны, а второго — Полиника — оставить на растерзание хищникам, а того, кто попытается предать его земле согласно человеческим законам, ждет смертная казнь. Антигона оказывается единственной, кто не согласен покориться властному и безжалостному решению.



Молодая художница Анастасия Копылова выбрала для сценографии спектакля минималистичный стиль, который не позволит зрителям отвлечься от действия и актерской игры. В костюмах героев (автор также Анастасия Копылова) соединены приметы современного фьюжена и античных времен. В видеоряде используется новостная хроника, в которой можно будет увидеть главные события начала нового столетия.



«Думаю, этот спектакль стоит посмотреть всем, — считает режиссер Владимир Бортко. — Почему? Потому, что вранье и тогда и сейчас. Увидите. И Антигона, которой 18 лет, идет против этого. Против царя, против вранья, против «здравого смысла» — тихо существуй и все будет окей. Не будет. Будет стыд и позор. Антигона понимает это. Она такая же, как и ты или вы — обращение зависит от возраста. Этот спектакль для всех. Потому что терпеть давление и неправду невыносимо в любом возрасте. Приходите. Сделав выбор пойти в театр, вы точно не пожалеете!»

