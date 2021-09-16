Музей вернул по реституции коллекцию наследникам и выкупил ее назад

В 2021 году было установлено, что ценности принадлежали немецким евреям, бежавшим от преследований нацистов, и музей передал их наследникам. Теперь фарфор вернется в экспозицию.

На аукционе Sotheby's 14 сентября был представлен необычный лот — изделия из редкого мейсенского фарфора XVIII века, сообщает ArtNews. Большую часть ценностей приобрел на торгах Рейксмюсеум (Rijksmuseum) — крупнейший художественный музей Амстердама. Необычно здесь то, что совсем недавно эти фарфоровые изделия были частью его постоянной коллекции.

Фарфоровые изделия были изготовлены на немецкой мануфактуре Meissen, и в мире осталось мало подобных экземпляров. Некоторые предметы фарфоровой коллекции когда-то принадлежали европейским королям. В 1920-е годы эту коллекцию приобрели Франц и Маргарет Оппенгеймеры, богатейшие немецкие промышленники. В 1936 году они были вынуждены бежать из Германии. Сначала Оппенгеймеры переехали в Австрию, но после того, как и там пришли к власти нацисты, они уехали в Нью-Йорк. Нацистское правительство лишило еврейских беженцев имущества. После войны союзные войска передали предметы коллекции Оппенгеймеров голландскому правительству, и ценности были распределены по музеям страны.



В наше время комиссия по реституции Нидерландов после длительного расследования пришла к выводу, что коллекция фарфора принадлежала семье Оппенгеймер и предметы должны быть возвращены их наследникам.



Начальная стоимость коллекции оценивалась в 3,1 миллиона долларов, в ходе торгов ее стоимость поднялась до 15 миллионов. Среди главных лотов были каминные часы Meissen 1727 года, которые были проданы за 1,6 миллиона долларов при начальной ставке в 200 тысяч долларов. Редкий чайный и кофейный сервиз Armorial был продан за 1,4 миллиона долларов, а редкий серебряный кубок ушел за 1,1 миллиона долларов.

