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Три десятка упавших деревьев и сорванная ограда. В Петергофе подвели итоги шторма

В ГМЗ «Петергоф» подсчитали, сколько деревьев повалил ураганный ветер

После разгула стихии в государственном музее-заповеднике «Петергоф» подсчитали потери. В трех парках ветер повалил 30 деревьев, а также накануне утром сорвал ограду с реставрационного забора Верхнего сада (ее быстро вернули на место).

Как рассказали «Фонтанке» 15 сентября в пресс-службе ГМЗ, 5 деревьев упали в Нижнем парке, 14 — в Ораниенбауме и 11 — в Александрии. Ранее ГМЗ «Петергоф» разрешил посещать парки, которые закрыл накануне из-за штормового предупреждения. Открыт для посетителей и Гатчинский парк.

Во вторник в Петербурге разгулялась стихия, как и предупреждали в МЧС: ветер валил деревья, знаки и ограждения. Комитет по благоустройству ограничил посещение нескольких городских парков и скверов.

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