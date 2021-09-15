Три десятка упавших деревьев и сорванная ограда. В Петергофе подвели итоги шторма

После разгула стихии в государственном музее-заповеднике «Петергоф» подсчитали потери. В трех парках ветер повалил 30 деревьев, а также накануне утром сорвал ограду с реставрационного забора Верхнего сада (ее быстро вернули на место).



Как рассказали «Фонтанке» 15 сентября в пресс-службе ГМЗ, 5 деревьев упали в Нижнем парке, 14 — в Ораниенбауме и 11 — в Александрии. Ранее ГМЗ «Петергоф» разрешил посещать парки, которые закрыл накануне из-за штормового предупреждения. Открыт для посетителей и Гатчинский парк.

