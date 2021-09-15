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Ураган прошел, опасность миновала. В Петергофе и Гатчине после непогоды снова открывают парки

Штормовые меры предосторожности в Петербурге и области отменили. После непогоды открываются парки — в частности, в Петергофе и Гатчине.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» снова разрешил посещать парки, которые закрыл накануне из-за штормового предупреждения. Теперь все подведомственные территории открыты для гостей, рассказали «Фонтанке» 15 сентября в пресс-службе ГМЗ. Не отстает и Гатчинский парк: как следует из сообщения в официальном паблике «ВКонтакте», он тоже открыт для посетителей.

Как ранее писала «Фонтанка», 14 сентября ГМЗ «Петергоф» закрыл парки и некоторые музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии. Петербургский комблаг ограничил посещение нескольких городских парков и скверов. Во вторник в Петербурге разгулялась стихия, как и предупреждали в МЧС: ветер валил деревья, знаки и ограждения.

© Фонтанка.Ру

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