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Ветер, ветер, ты могуч. Шторм продолжает «шатать» деревья, метко роняя их на машины

Из-за непогоды в Петербурге упали несколько деревьев

В Петербурге штормовой ветер продолжает «ронять» деревья. Пользователи группы «ДТП и ЧП» рассказали о трех случаях падения многолетних растений в разных точках города и опубликовали фотографии с мест происшествия.

По сведениям очевидцев, стихия разгулялась во дворе дома 11 на улице Хошимина, на Учительской улице и вблизи Обуховского завода.

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Из-за ветвистых растений пострадали минимум два автомобиля. Одно из деревьев приземлилось прямо на расположенную у дома парковку.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Фонтанка» писала, что в Петербурге насчитали пять деревьев, поваленных ветром на проезжую часть. Дорожные службы и садово-парковые предприятия расчищали улицы от упавших стволов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

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два-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40.
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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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