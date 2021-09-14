В Петербурге штормовой ветер продолжает «ронять» деревья. Пользователи группы «ДТП и ЧП» рассказали о трех случаях падения многолетних растений в разных точках города и опубликовали фотографии с мест происшествия.
По сведениям очевидцев, стихия разгулялась во дворе дома 11 на улице Хошимина, на Учительской улице и вблизи Обуховского завода.
Из-за ветвистых растений пострадали минимум два автомобиля. Одно из деревьев приземлилось прямо на расположенную у дома парковку.
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«Фонтанка» писала, что в Петербурге насчитали пять деревьев, поваленных ветром на проезжую часть. Дорожные службы и садово-парковые предприятия расчищали улицы от упавших стволов.