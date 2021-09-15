Уважаемые петербуржцы, избиратели округа №216!

Нас, петербуржцев, голосующих за разные партии или вообще не собиравшихся участвовать в этих выборах, объединило возмущение оскорбительным фарсом с двойниками самого популярного в этом округе кандидата Бориса Вишневского. Цель очевидна — не допустить его избрания. Мы знаем Бориса Лазаревича как человека абсолютно искреннего, принципиального и умного, смело отстаивающего перед властью интересы граждан. Именно такие депутаты и нужны всем нам. Поэтому мы проголосуем за него и призываем к этому вас. Его победа посрамит и накажет бессовестных постановщиков фарса с двойниками. И позволит следующие пять лет слышать с трибуны Госдумы то, о чем думают многие, но вряд ли скажут другие депутаты.
Проголосуем честно и умно — за Вишневского Бориса Лазаревича, № 3 в списке кандидатов по 216 Центральному избирательному округу (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы)!
Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, в 1995–2007 гг. депутат Государственной Думы от Центрального изб. округа С.-Петербурга, член Российской партии пенсионеров
Анатолий Голов, в 1995–1999 гг. депутат Государственной Думы от Северо-Западного изб. округа С.-Петербурга, член партии «Яблоко»
Юрий Нестеров, в 1990–1993 гг. народный депутат России, в 1995–1999 гг. депутат Государственной Думы от Восточного изб. округа С.-Петербурга, член партии «Яблоко»
Юрий Вдовин, в 1990–1993 гг. депутат Ленсовета и Петроградского райсовета, член Правозащитного совета С.-Петербурга, беспартийный
Ольга Старовойтова, член Правозащитного совета С.-Петербурга, беспартийная
Игорь Карлинский, член Правозащитного совета С.-Петербурга, беспартийный
Наталия Сидорова, журналист, председатель Петербургского творческого клуба «Парадиз», беспартийная
Валерий Заворотный, писатель, публицист, беспартийный
Андрей Тимковский, доктор физ.-мат. наук, заведующий лабораторией Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова, беспартийный
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «г. Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ» № 216 Вишневского Бориса Лазаревича.