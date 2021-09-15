Уважаемые петербуржцы, избиратели округа №216!

Нас, петербуржцев, голосующих за разные партии или вообще не собиравшихся участвовать в этих выборах, объединило возмущение оскорбительным фарсом с двойниками самого популярного в этом округе кандидата Бориса Вишневского. Цель очевидна — не допустить его избрания. Мы знаем Бориса Лазаревича как человека абсолютно искреннего, принципиального и умного, смело отстаивающего перед властью интересы граждан. Именно такие депутаты и нужны всем нам. Поэтому мы проголосуем за него и призываем к этому вас. Его победа посрамит и накажет бессовестных постановщиков фарса с двойниками. И позволит следующие пять лет слышать с трибуны Госдумы то, о чем думают многие, но вряд ли скажут другие депутаты.

