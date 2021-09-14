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В погоне за «Шкодой» под Тихвином полицейские прострелили колесо, но водитель сбежал в лес

С погоней и стрельбой останавливали нарушителя на автомобиле в Тихвинском районе Ленобласти вечером 13 сентября. Поймать удалось только пассажира.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 22:40 понедельника у дома 9 по улице Карла Маркса в Тихвине инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль Skoda Octavia, но водитель проигнорировал требования полицейских и только прибавил скорости. Правоохранители бросились в погоню.

Нарушитель мчался на высокой скорости, совершая опасные маневры и продолжая игнорировать неоднократные требования остановиться. Один из полицейских достал табельное оружие и сделал предупредительные выстрелы в воздух, но и это на водителя «Шкоды» не повлияло. Тогда инспектор несколько раз выстрелил по колесам «Октавии», пробив одно из задних.

В 22:57 «Шкоду» остановили на 455-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога, однако водителю удалось скрыться в лесу. Его 30-летний пассажир с признаками наркотического опьянения был доставлен в территориальный отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ.

В результате применения оружия никто не пострадал. Сбежавшего водителя разыскивают.

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Комментарии (1)

hal9000
Зря он туда побежал ..там леса дремучие ..в это время можно и на медведей напороться и на волков...)..тем более торчек ..заблудился полюбому
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