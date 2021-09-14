В погоне за «Шкодой» под Тихвином полицейские прострелили колесо, но водитель сбежал в лес

С погоней и стрельбой останавливали нарушителя на автомобиле в Тихвинском районе Ленобласти вечером 13 сентября. Поймать удалось только пассажира.



Как сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 22:40 понедельника у дома 9 по улице Карла Маркса в Тихвине инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль Skoda Octavia, но водитель проигнорировал требования полицейских и только прибавил скорости. Правоохранители бросились в погоню.

Нарушитель мчался на высокой скорости, совершая опасные маневры и продолжая игнорировать неоднократные требования остановиться. Один из полицейских достал табельное оружие и сделал предупредительные выстрелы в воздух, но и это на водителя «Шкоды» не повлияло. Тогда инспектор несколько раз выстрелил по колесам «Октавии», пробив одно из задних.