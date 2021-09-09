9 сентября кинокомпания Warner Brosers представила первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections), четвертой части фантастической саги об оборотной стороне реального мира.
Сюжет будущего фильма стал известен фанатам еще до выхода ролика. Как понятно из трейлера, Нео в исполнении Киану Ривза опять проваливается в цифровую матрицу и живет в Сан-Франциско будущего. Герой беседует со своим психоаналитиком, спрашивая того: «Я сумасшедший?» «Мы здесь не употребляем это слово», — отвечает врач в исполнении Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму»). В кафе Нео встречает Тринити (Кэри-Энн Мосс), и становится ясно, что герои ничего не помнят. Она спрашивает: «Мы раньше встречались?» Но стоит Нео принять красную таблетку из рук молодого Морфеуса, как начинается экшен в духе старой доброй «Матрицы»: Нео останавливает пули руками, меняет физические законы, прыгает с небоскребов.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCuNBmYELgppqc9l94wseEeA" target="_blank" class="io-leave-page _">WBRussia</a>/YouTube
Четвертая часть «Матрицы» снята Ланой Вачовски самостоятельно, ее сестра в работе не участвовала.
«Матрица: Воскрешение» выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Дата российской премьеры, указанная в трейлере, — 16 декабря 2021 года.