FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
10
Печать

Вышел первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Нео постарел, но так же крут

Выложен трейлер «Матрица-4: Воскрешение» на русском языке

9 сентября кинокомпания Warner Brosers представила первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» (The Matrix Resurrections), четвертой части фантастической саги об оборотной стороне реального мира.

Сюжет будущего фильма стал известен фанатам еще до выхода ролика. Как понятно из трейлера, Нео в исполнении Киану Ривза опять проваливается в цифровую матрицу и живет в Сан-Франциско будущего. Герой беседует со своим психоаналитиком, спрашивая того: «Я сумасшедший?» «Мы здесь не употребляем это слово», — отвечает врач в исполнении Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму»). В кафе Нео встречает Тринити (Кэри-Энн Мосс), и становится ясно, что герои ничего не помнят. Она спрашивает: «Мы раньше встречались?» Но стоит Нео принять красную таблетку из рук молодого Морфеуса, как начинается экшен в духе старой доброй «Матрицы»: Нео останавливает пули руками, меняет физические законы, прыгает с небоскребов.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCuNBmYELgppqc9l94wseEeA" target="_blank" class="io-leave-page _">WBRussia</a>/YouTube

Четвертая часть «Матрицы» снята Ланой Вачовски самостоятельно, ее сестра в работе не участвовала.

«Матрица: Воскрешение» выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Дата российской премьеры, указанная в трейлере, — 16 декабря 2021 года.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Steam
Режиссерами будут сестры "вачовски"?
Неинтересно
Kent_5e4ce28898395
А где агент Смит?
Игoрь
Пойду!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний